Alessandro Forte, una nuova opera dedicata a San Francesco arriva a Roma

Lo scorso 4 ottobre, a Roma, è stata inaugurata «S. Francesco», una nuova opera del pittore paternese Alessandro Forte. A presentare il dipinto sono stati monsignor Romano De Angelis e don Fabrizio Gatta, in occasione della ricorrenza dedicata a San Francesco d’Assisi.

L’opera è stata collocata nella Cappella della Resurrezione, spazio che già ospita altri due lavori dell’artista: «La Deposizione» e «La Resurrezione di Gesù».

La nuova tela si inserisce così in un percorso artistico che Forte ha già sviluppato all’interno della cappella romana, dove le sue opere costruiscono un dialogo attorno ai temi della fede, della spiritualità e della tradizione cristiana.

La presenza di «S. Francesco» amplia il nucleo di opere dell’artista siciliano ospitate nella Cappella della Resurrezione e rappresenta un ulteriore momento del percorso artistico di Alessandro Forte, originario di Paternò.

L’inaugurazione dello scorso 4 ottobre ha unito ancora una volta arte e spiritualità, attraverso la collocazione di un nuovo dipinto dedicato a una delle figure più importanti della tradizione cristiana.

Per Forte si tratta inoltre di una nuova occasione per portare il proprio lavoro fuori dalla Sicilia e inserirlo in un contesto artistico e religioso di particolare rilievo nella Capitale.