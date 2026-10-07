Alessandra Campedelli a Villa Angela, ospite della Fondazione Casa Pia e della Planet Volley 26-27

Sabato 10 ottobre 2026 sarà ospite della Planet Volley Alessandra Campedelli: alle ore 17.30, nei locali del Teatro della “Fondazione Pia Casa” – Villa Angela, sita in Via Ravanusa 16 a S.Giovanni la Punta, l’attuale Head Coach della nazionale di Pallavolo della Tunisia racconterà le esperienze professionali e umane vissute non solo in Italia ma anche in Pakistan e Iran alla guida delle rispettive nazionali e attraverso cui è nata l’ispirazione di un libro, “Io posso”, che racconta l’emancipazione femminile e il dialogo di culture attraverso lo sport.

E di un docufilm, “Donne d’altri mondi” del marzo 2026, che racconta storie, sfide e personaggi di quei paesi sempre attraverso il linguaggio dello sport.

Alessandra Campedelli, che con la Nazionale italiana Sorde ha conquistato un oro europeo e un argento mondiale, è anche autrice di un contributo al volume “Disabilità e sport di montagna”.

Tra i tanti riconoscimenti, c’è anche quello di Cavaliere della Repubblica Italiana nel 2025. Una grande esponente del Volley, nonché ambasciatrice di valori umani e di inclusione, sarà ospite dunque nella struttura di Villa Angela alla presenza del Presidente della “Fondazione Pia Casa” Don Agrippino Salerno, del Sindaco di S.Giovanni la Punta Mario Brancato, del Vice Sindaco Luca Pappalardo e dell’Assessore allo Sport Eugenio Basile.

Nel corso dell’incontro saranno presentate le squadre della società Planet nella stagione 2026-2027 che prenderanno parte ai campionati femminili di Serie C, Prima divisione, Under 18 e Under 16.

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