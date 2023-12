Emerge una nuova tendenza, un “ritorno alle origini contadine e rurali” di una parte di popolazione che ha voglia di cambiare stile di vita e scopre le opportunità dell’azienda agricola multifunzionale. Il proliferare di orti didattici, di “scuole nel bosco” e una crescente domanda di attività didattiche in outdoor indica una nuova linea di tendenza. Sono passati vent’anni dal progetto “Orto in condotta”, ideato da Carlo Petrini fondatore di Slow Food, che ha contribuito a contrastare il dilagare di un certo consumismo che considera i prodotti alimentari come merce senza sapore né storia. In questo ampio movimento di persone e di imprese è nata da oltre dieci anni la Rete Fattorie Sociali Sicilia che ha ideato l’evento Agri School Expo. L’obiettivo principale della quarta edizione è quello di consolidare il confronto e una conoscenza reciproca tra i giovani universitari del Di3A, gli studenti degli istituti agrari e gli agricoltori bio e sociali.

Nell’aula Magna del Di3A ex Facoltà di agraria, in via Santa Sofia, 100, nella sede della Fondazione Valdisavoia e nella Fattoria Sociale “Orti del Mediterraneo” a Misterbianco, si terrà Agri School Expo 2023. Saranno presentate le esperienze degli istituti agrari siciliani, la ricerca sulla biodiversità, ma soprattutto si potranno conoscere le aziende agricole che hanno fatto dell’innovazione e delle scelte etiche e sociali la ragione della loro esistenza. Il tema di quest’anno è: Agricoltura sociale per l’inclusione e il benessere della comunità. Un particolare approfondimento sarà dato ai servizi per l’infanzia nelle aziende agricole (gli agri-asilo, le scuole nel bosco, gli orti didattici) e quindi alla costruzione di un welfare generativo e di comunità. Agri School Expo ha coinvolto quest’anno la Rete degli Istituti agrari della Sicilia RIAS, l’Ordine professionale degli Agronomi e dei Forestali, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura, il Comune di Catania e vuole essere quindi un’occasione per l’orientamento e l’incontro del mondo della scuola e delle professioni agricole con le migliori esperienze siciliane dell’agricoltura sociale e biologica.