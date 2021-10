L’Aeroporto di Catania riapre al pubblico: via le limitazioni

L’accesso libero all’Aeroporto “Fontanarossa” di Catania, da domani 15 ottobre, tornerà ad essere consentito a pieno titolo e non soltanto ai passeggeri che possiedono la carta d’imbarco. Chiunque potrà accedere all’interno della struttura. Lo comunica la SAC

Una luce in fondo al tunnel. Prosegue la strada verso il ritorno alla normalità anche per l’aeroporto di Catania. La SAC comunica che, da domani venerdì 15 ottobre, l’accesso in aerostazione sarà libero e consentito a tutti.

Da domani, infatti, andrà in soffitta la precedenza ordinanza, che limitava la possibilità di ingresso solo a chi fosse munito di carta d’imbarco. Ne consegue che oltre ai passeggeri, pure gli accompagnatori, i visitatori e chiunque voglia recarsi nel terminal aeroportuale potrà farlo e circolare liberamente. L’unica limitazione in vigore resta il possesso del Green pass, strumento utile per il tracciamento del flusso del pubblico. I controlli avverranno nei varchi d’ingresso con apposita app.

Restano invariate le misure di sicurezza per contenere il contagio da Covid 19. Permane l’obbligo di indossare la mascherina e di rilevare la temperatura corporea che non deve essere superiore ai 37,5 gradi.

Contestualmente all’apertura al pubblico, saranno anche rimosse le barriere di separazione tra le aree arrivi e partenze e all’interno delle stesse. Decadono anche tutte le limitazioni orarie per i passeggeri in partenza, che potranno quindi accedere in aerostazione in qualsiasi orario.

L’ingresso al Terminal dell’aeroporto avverrà sempre solo attraverso la porta Ovest del piano arrivi e dalla rampa partenze (dove è attiva l’area Kiss&Fly per i saluti lo scarico bagagli) e l’uscita dall’aerostazione avverrà sempre solo dalla porta Est del piano arrivi.

Fino al 31 dicembre 2021, per effetto dell’ordinanza regionale, permane l’obbligo del tampone rapido per i passeggeri in arrivo in Sicilia da USA, Malta, Spagna, Grecia, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, USA. I tamponi vengono effettuati all’interno del Terminal B dell’aeroporto: i passeggeri dei voli interessati troveranno indicazioni e itinerari all’uscita dell’area di riconsegna bagagli.