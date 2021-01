Acireale, tamponi a tappeto nel fine settimana per alunni e docenti

Acireale, tamponi a tappeto nel fine settimana per alunni e docenti, in vista di un’eventuale riapertura delle scuole lunedì 18 gennaio.

Screening per Scuole primarie e secondarie di primo grado

Sabato 16 e domenica 17 dalle 9:00 alle 18:00, il parcheggio di Capomulini ospiterà l’attività di screening riservata esclusivamente ad alunni e docenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado facenti capo al Distretto sanitario di Acireale. Si tratta di alunni e corpo docenti relativi ai Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina e Zafferana.

Sarà l’Asp di Catania ad occuparsi dell’attività di screening eseguita con tamponi antigenici rapidi. L’operazione è disposta dal Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico. Nella nota di riferimento, si legge: “in vista della possibile ripresa, a far data dal prossimo 18 gennaio, delle attività didattiche in presenza”.

