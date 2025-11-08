Nei mesi scorsi la Sicilia ha “adottato” il figlio di una coppia vip, quella formata dall’ex calciatore Alessandro Costacurta e Martina Colombari, ovvero Achille Costacurta. Quest’ultimo dai primi mesi di quest’anno ha infatti stabilito di andare a vivere a Palermo, precisamente nella frazione marinara di Mondello.

La nuova vita di Achille a Palermo

Una scelta che Achille Costacurta ha fatto dopo aver avuto dei trascorsi difficili e che ha annunciato nello scorso mese di marzo con queste parole: «Ciao a tutti mi sono trasferito a Palermo, precisamente a Mondello. È stata una scelta mia, personale, maturata dopo un periodo molto complicato della mia vita. Milano è la mia città, ci sono cresciuto, ma ad un certo punto sentivo di non respirare più. Troppa confusione, troppe aspettative, troppa pressione. Avevo bisogno di staccare, di ritrovare me stesso, e ho capito che per farlo dovevo allontanarmi da tutto quel rumore. Mondello mi ha conquistato subito. Il mare qui è qualcosa di indescrivibile. Quando ti svegli al mattino e senti l’odore del mare, quando cammini sulla sabbia e il sole ti scalda la pelle… capisci che certe cose non si possono comprare. E poi la gente: accogliente, vera, calorosa. Non mi hanno mai fatto sentire fuori posto, anzi. Mi hanno aperto le braccia e mi hanno fatto sentire a casa, ed era da tanto che non provavo questa sensazione».



Il passato burrascoso di Achille

Come abbiamo detto, Achille ha avuto un passato burrascoso, fatto di uso di droga, di tentato suicidio, di bravate e persino di più di ben 7 Tso subiti. E proprio la vita che Achille, ancora appena ventenne, vuole lasciarsi alle spalle, è stata al centro di una chiacchierata fra la madre Martina Colombari e la conduttrice del backstage di Ballando con le Stelle su Raiuno, intitolato Ballando Segreto, Francesca Fialdini.

Le confessioni di Martina con Francesca Fialdini

La discussione ha preso origine dalle parole dette da Achille durante la sua ospitata al podcast One More Time, dove aveva raccontato soprattutto del primo arresto per spaccio di droga quando era ancora minorenne. La Colombari ha quindi detto come il fatto che lui abbia raccontato tutte quelle cose durante il podcast le abbia tolto un peso, ma anche come al posto di lui avrebbe voluto soffrire lei, che una volta ha chiamato l’ambulanza per fargli fare il Tso.