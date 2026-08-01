La Polizia di Stato lancia la campagna contro l’abbandono degli animali: «L’amicizia è una cosa seria»

La Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali in estate

Con l’arrivo dell’estate torna purtroppo anche uno dei fenomeni più dolorosi e pericolosi legati alle vacanze: l’abbandono degli animali domestici. Per sensibilizzare cittadini e famiglie, la Polizia di Stato ha avviato una nuova campagna di comunicazione dal titolo «L’amicizia è una cosa seria. Non abbandonare gli animali», diffusa attraverso i canali social istituzionali, WhatsApp e il portale ufficiale.

Uno spot per promuovere il rispetto degli animali domestici

Lo spot racconta una scena semplice, ma significativa: una poliziotta conclude il proprio turno di lavoro, rientra a casa, prepara i bagagli e parte per le vacanze insieme alla sua inseparabile cagnolina Joy. Un messaggio che vuole ricordare come gli animali domestici facciano parte della famiglia e non possano essere considerati un ostacolo ai programmi estivi.

Un fenomeno che cresce durante il periodo delle vacanze

L’iniziativa punta a contrastare un fenomeno che continua a registrare numeri allarmanti. Secondo le stime, in Italia vengono abbandonati ogni anno circa 50 mila cani, con un’impennata proprio nei mesi estivi, quando tra il 25 e il 30% dei casi si concentra nel periodo delle ferie.

Dietro questi numeri si nasconde una realtà drammatica. Animali abituati a vivere in casa, circondati dall’affetto delle proprie famiglie, vengono improvvisamente lasciati soli, costretti ad affrontare fame, sete, malattie e smarrimento. Un gesto che rappresenta non solo una grave forma di maltrattamento, ma anche un tradimento nei confronti di esseri viventi che hanno instaurato un profondo legame di fiducia con i propri proprietari.

I rischi dell’abbandono per animali e automobilisti

L’abbandono, inoltre, non riguarda soltanto il benessere degli animali, ma costituisce anche un serio problema di sicurezza pubblica. Cani e gatti lasciati lungo le strade o addirittura lanciati da veicoli in movimento possono provocare incidenti anche molto gravi, mettendo a rischio la vita di automobilisti, motociclisti e pedoni.

Cosa prevede la legge: sanzioni e conseguenze penali

Dal punto di vista normativo, l’abbandono degli animali è un reato previsto dall’articolo 727 del Codice Penale, che punisce chi abbandona animali domestici o abituati alla cattività con l’arresto fino a un anno oppure con un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Le sanzioni possono diventare ancora più pesanti nei casi in cui il gesto venga compiuto lungo la rete stradale o utilizzando un veicolo.

Una campagna per promuovere responsabilità e consapevolezza

Con questa nuova campagna, la Polizia di Stato rinnova dunque l’invito alla responsabilità, ricordando che organizzare le vacanze significa anche trovare soluzioni adeguate per i propri animali, senza mai trasformare un momento di svago in una condanna per chi dipende completamente dalle cure dell’uomo.

Perché l’amicizia, quella vera, non va mai abbandonata.