A Catania la pandemia è lontana: affollamenti in via Pulvirenti -VIDEO

Via Pulvirenti, ore 21:15. La movida è frenetica, le arterie di piazza Teatro Massimo si riempiono di giovani pronti a vivere il weekend.

Peccato, però, che la Sicilia si trova in zona gialla e in piena pandemia globale. Le immagini che arrivano alla redazione dell’Urlo, invece, sembrano quasi quelle degli anni precedenti ed invece sono state catture ieri sera, in un sabato sera con coprifuoco alle 22:00, la chiusura di bar e ristoranti e il divieto di assembramenti.

E invece, piccoli gruppetti di giovani affollano via Pulvirenti. Uno schiaffo ai 21 morti registrati ieri nel bollettino giornaliero divulgato dal Ministero della Salute e ai commercianti in ginocchio che chiedono incessantemente la riapertura fino alla sera.

E le Forze dell’Ordine? Assenti i controlli, eppure ci troviamo proprio nel Centro Storico del capoluogo Etneo.

Pochi i ragazzi che indossano la mascherina come se il Covid fosse un nemico ormai sconfitto e non una realtà con cui, purtroppo, si combatte ogni giorno.

