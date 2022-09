In Sicilia è più semplice spostarsi in aereo che in treno o in auto. L’alta velocità è un sogno lontano e le autostrade sono un groviglio impercorribile. Dunque come velocizzare gli spostamenti dei siciliani?

Ci ha pensato la compagnia aerea Aeroitalia che a partire dal 30 ottobre inaugurerà la tratta Trapani-Catania: il volo durerà 50 minuti – molto meno delle oltre 8 ore di treno o delle 4 di auto – e i biglietti avranno un costo che si aggira sui 35-40 euro.

I due capoluoghi di provincia saranno collegati in aereo ogni lunedì, venerdì e domenica con partenza da Trapani alle 08:00 e ritorno alle 20.50 da Catania.

Che spostarsi all’interno della stessa regione in aereo risulti un po’ strano, in un’Italia dove è facile viaggiare da una città all’altra in poche ore di treno, ma è pur sempre un passo verso in più verso i pendolari. Per il successo dell’iniziativa dovremo aspettare un altro mese.