Il 25 novembre non è una data come tutte le altre. È una giornata che invita a fermarsi, a riflettere e, soprattutto, ad agire. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rappresenta un momento fondamentale per richiamare l’attenzione su una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani: la violenza di genere. Un fenomeno che attraversa ogni società, ogni fascia sociale e ogni generazione, lasciando dietro di sé dolore, paura, silenzi e vite spezzate.

Una data che racconta una storia di coraggio

La scelta del 25 novembre non è casuale. La ricorrenza è legata alla memoria delle sorelle Mirabal, Patria, Minerva e María Teresa, tre attiviste della Repubblica Dominicana assassinate il 25 novembre 1960 dagli uomini del dittatore Rafael Trujillo. Le tre donne si erano opposte al regime e avevano pagato con la vita il loro impegno per la libertà e la giustizia.

Il loro sacrificio è diventato un simbolo universale della resistenza femminile contro ogni forma di oppressione. Nel 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito ufficialmente la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, trasformando quella tragedia in un appuntamento mondiale di sensibilizzazione e mobilitazione.

Da allora, ogni anno, il 25 novembre richiama governi, istituzioni, associazioni e cittadini a un impegno che non può limitarsi alle celebrazioni, ma deve tradursi in azioni concrete.

I numeri di una tragedia che non può essere ignorata

Dietro le statistiche ci sono persone, famiglie distrutte, bambini che crescono assistendo alla violenza e donne costrette a ricostruire la propria esistenza dopo esperienze traumatiche.

I dati Istat relativi all’indagine 2025 restituiscono un quadro particolarmente significativo: circa 6 milioni e 400mila donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,9%, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Il 12,6% delle donne che hanno o hanno avuto una relazione di coppia ha subito violenza fisica o sessuale da parte del partner. A questi dati si aggiungono le forme di violenza psicologica ed economica, che rappresentano strumenti di controllo e dipendenza.

Sono numeri che impongono una riflessione seria. Dimostrano che la violenza non è un fenomeno marginale, né un problema confinato a determinate realtà sociali. È una questione strutturale che richiede risposte altrettanto profonde.

Non esiste soltanto la violenza che lascia i lividi

Quando si parla di violenza sulle donne, il pensiero corre immediatamente alle aggressioni fisiche. Ma esiste una violenza meno visibile, che non lascia segni sul corpo e che proprio per questo può rimanere nascosta per anni.

La violenza psicologica si manifesta attraverso insulti, svalutazioni, minacce, ricatti emotivi, manipolazioni e continui tentativi di annullare l’autostima della vittima. La donna viene progressivamente convinta di non valere nulla, di non essere capace di vivere autonomamente e di essere responsabile dei comportamenti aggressivi del proprio compagno.

C’è poi la violenza economica, una forma di sopraffazione che limita l’indipendenza attraverso il controllo del denaro, il divieto di lavorare, la sottrazione dello stipendio o l’impossibilità di accedere alle risorse familiari. Una donna economicamente dipendente può incontrare enormi difficoltà nell’allontanarsi da una relazione violenta.

Non meno grave è la violenza digitale, che oggi assume dimensioni sempre più preoccupanti. Diffusione non consensuale di immagini intime, minacce attraverso i social network, stalking online, controllo dei dispositivi elettronici e persecuzioni virtuali sono strumenti attraverso i quali la sopraffazione entra anche negli spazi personali e nella vita privata.

Tutte queste forme hanno un elemento comune: negano alla donna il diritto di essere libera e autonoma.

Il silenzio, la paura e la difficoltà di chiedere aiuto

Uno degli ostacoli maggiori nella lotta alla violenza è il silenzio. Molte donne non denunciano perché hanno paura, perché temono di non essere credute o perché non sanno a chi rivolgersi. Altre sono frenate dalla presenza dei figli, dalla dipendenza economica, dalla vergogna o dalla speranza che l’uomo possa cambiare.

A volte la vittima continua a difendere il proprio aggressore, minimizzando quanto accaduto. È un meccanismo complesso, alimentato dalla paura, dalla manipolazione e dalla dipendenza affettiva.

Per questo è fondamentale imparare ad ascoltare senza giudicare. Una donna che trova il coraggio di raccontare la propria esperienza deve incontrare comprensione, protezione e sostegno, non sospetti o domande che possano farla sentire responsabile di quanto subito.

In Italia esiste il numero antiviolenza e stalking 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24. Il servizio offre ascolto, informazioni e orientamento verso i centri antiviolenza e le strutture specializzate. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e il primo passo verso la libertà.

Educare al rispetto per cambiare il futuro

La lotta alla violenza non può essere affidata soltanto alla repressione. Le leggi sono indispensabili, ma non bastano se non cambia la cultura che alimenta la discriminazione e la sopraffazione.

La prevenzione deve cominciare dalla famiglia e dalla scuola. Ai bambini e agli adolescenti bisogna insegnare che uomini e donne hanno gli stessi diritti, che il consenso è indispensabile, che un rifiuto va rispettato e che nessuno può decidere della vita di un’altra persona.

È necessario superare modelli educativi fondati sugli stereotipi, secondo i quali l’uomo deve necessariamente esercitare autorità e la donna deve essere sottomessa o rinunciare alla propria autonomia. Occorre promuovere una cultura delle relazioni sane, fondata sull’ascolto, sulla reciprocità, sulla libertà e sulla responsabilità.

Anche gli uomini hanno un ruolo fondamentale in questo percorso. Contrastare la violenza non è una battaglia esclusivamente femminile. È una responsabilità collettiva che richiede la partecipazione degli uomini, soprattutto nel mettere in discussione quei comportamenti e quei modelli culturali che ancora giustificano il dominio e la prevaricazione.

Il 25 novembre deve durare tutto l’anno

Le scarpe rosse, i nastri, le panchine colorate e le manifestazioni pubbliche sono simboli importanti. Ma non devono diventare gesti rituali destinati a scomparire il giorno successivo. La sensibilizzazione deve continuare nelle scuole, negli uffici, nelle famiglie e in ogni luogo in cui si formano le coscienze.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne deve ricordarci che ogni donna ha diritto di scegliere, di lavorare, di amare, di separarsi, di esprimere le proprie opinioni e di vivere senza paura. Un diritto che non può dipendere dalla volontà di un compagno, di un marito o di qualsiasi altra persona.

La civiltà di una società si misura anche dalla capacità di proteggere chi è più esposto alla violenza, di ascoltare chi chiede aiuto e di non voltarsi dall’altra parte davanti a un’ingiustizia.

Non basta indignarsi davanti all’ennesima notizia di cronaca. Non basta ricordare le vittime con un minuto di silenzio. Bisogna intervenire prima, riconoscere i segnali, sostenere chi trova il coraggio di parlare e costruire una cultura nella quale la violenza non abbia alcuna giustificazione.

Il 25 novembre deve essere soprattutto il giorno in cui rinnoviamo l’impegno affinché nessun’altra donna perda la vita, la libertà o la dignità per mano di chi sostiene di amarla.

La violenza si combatte con la cultura, con l’educazione, con la giustizia e con la solidarietà. Ma soprattutto si combatte con il coraggio quotidiano di non accettarla, di non minimizzarla e di non considerarla mai una questione privata.

Il rispetto non deve essere celebrato una volta all’anno: deve diventare la normalità. E il diritto di ogni donna a vivere libera deve essere un principio irrinunciabile, oggi e sempre.

Il cambiamento è possibile, ma richiede consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Non soltanto il 25 novembre, ma ogni giorno dell’anno.