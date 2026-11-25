Dalle parole ai femminicidi, dal controllo psicologico alla violenza economica: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne richiama istituzioni e società a un impegno che non può esaurirsi in una ricorrenza.

Il 25 novembre non è una data da celebrare, ma una giornata per ricordare, denunciare e soprattutto interrogarsi. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne porta al centro dell’attenzione una delle emergenze sociali più profonde e persistenti: la violenza di genere.

Una violenza che non si manifesta soltanto attraverso la brutalità dei gesti estremi, quelli che finiscono sulle pagine della cronaca con il nome di femminicidio. Comincia spesso molto prima, in comportamenti che vengono sottovalutati, giustificati o persino normalizzati: il controllo delle amicizie, la limitazione della libertà personale, le umiliazioni, le minacce, la dipendenza economica imposta, l’isolamento dagli affetti.

La violenza, infatti, non è sempre visibile. Può nascondersi dietro una relazione apparentemente normale, dietro parole che diventano strumenti di dominio, dietro un amore che smette di essere libertà e si trasforma in possesso.

Una ricorrenza che nasce dalla memoria

La scelta del 25 novembre richiama la tragica vicenda delle sorelle Mirabal, Patria, Minerva e María Teresa, tre attiviste dominicane assassinate nel 1960 durante la dittatura di Rafael Trujillo.

Nel 1999 le Nazioni Unite hanno riconosciuto ufficialmente questa data come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Da allora, ogni anno, il 25 novembre rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno contro ogni forma di discriminazione e abuso nei confronti delle donne.

Non basta indignarsi dopo un femminicidio

Ogni volta che una donna viene uccisa, la società si mobilita. Arrivano le dichiarazioni, le manifestazioni, i messaggi di cordoglio. Ma quando l’attenzione mediatica si spegne, resta una domanda: quanto è stato fatto davvero per evitare che accadesse?

Contrastare la violenza significa intervenire prima che sia troppo tardi. Significa educare al rispetto e alla parità, riconoscere i segnali di pericolo, garantire protezione concreta a chi trova il coraggio di chiedere aiuto.

Significa anche superare una cultura che troppo spesso continua a cercare giustificazioni per chi esercita violenza, spostando l’attenzione sui comportamenti delle vittime anziché sulle responsabilità degli aggressori.

Non esistono provocazioni che giustifichino un abuso. Non esiste amore nel controllo. Non esiste gelosia che possa trasformarsi in un diritto di possesso.

La prevenzione comincia ogni giorno

Scuola, famiglia, istituzioni, informazione e comunità hanno un ruolo fondamentale. L’educazione affettiva, il rispetto delle differenze, l’autonomia economica e il contrasto agli stereotipi sono strumenti essenziali per costruire una società nella quale la violenza non venga tollerata né considerata inevitabile.

È fondamentale, inoltre, sostenere i centri antiviolenza, rafforzare le reti territoriali e garantire alle donne percorsi reali di uscita dalla violenza.

In Italia è attivo il numero gratuito 1522, servizio pubblico antiviolenza e stalking, disponibile anche tramite chat. Un punto di riferimento per le donne che vivono situazioni di pericolo o desiderano ricevere informazioni e supporto.

Un impegno che non può durare un solo giorno

Il 25 novembre ci ricorda che la violenza contro le donne non riguarda soltanto chi la subisce. Riguarda l’intera società, perché ogni forma di sopraffazione limita la libertà, compromette la dignità e nega un diritto fondamentale: quello di vivere senza paura.

Le scarpe rosse, le panchine colorate, le manifestazioni e le iniziative pubbliche hanno un valore importante, ma non possono diventare il punto di arrivo. Devono essere il punto di partenza di un cambiamento culturale concreto.

Perché una società civile non si misura soltanto dalle parole che pronuncia davanti a una tragedia, ma dalle azioni che mette in campo per impedirla.

Il 25 novembre deve durare tutto l’anno. Perché la libertà delle donne non è una concessione, ma un diritto.