23 settembre, l’autunno bussa alla porta: colori, profumi e nuove atmosfere

Il calendario segna il 23 settembre e, per molti, è questo il giorno che sancisce simbolicamente l’arrivo dell’autunno. Una stagione di passaggio, sospesa tra i ricordi dell’estate appena trascorsa e le giornate più fresche che accompagnano lentamente verso l’inverno.

L’autunno porta con sé un cambiamento quasi impercettibile. Le giornate iniziano ad accorciarsi, le temperature si fanno più miti e la luce del tramonto assume tonalità diverse. È il momento in cui la natura cambia ritmo e anche le abitudini quotidiane sembrano seguire lo stesso percorso.

Il fascino della nuova stagione

Dopo i mesi caldi dell’estate, settembre rappresenta per molti una sorta di nuovo inizio. Si torna al lavoro, riaprono le scuole, riprendono le attività e le città tornano gradualmente alla loro quotidianità.

Anche in Sicilia, dove il caldo può accompagnare ancora a lungo le prime settimane autunnali, l’atmosfera comincia lentamente a cambiare. Le prime piogge interrompono le lunghe giornate estive, l’aria diventa più fresca nelle ore serali e nei mercati fanno la loro comparsa i prodotti tipici della nuova stagione.

Tra colori e sapori

L’autunno è anche una stagione di colori e profumi. Le foglie che cambiano tonalità, la terra bagnata dopo la pioggia, i boschi, le castagne e i prodotti della vendemmia raccontano il passaggio verso una stagione più raccolta.

In Sicilia, questo periodo è particolarmente legato alla vendemmia e alla raccolta di numerosi prodotti della terra. È una stagione che porta sulle tavole uva, fichi d’India, funghi, zucche e altri prodotti che caratterizzano i mesi autunnali.

Un equilibrio tra luce e buio

L’arrivo dell’autunno coincide con un momento astronomicamente significativo: l’equinozio d’autunno, quando giorno e notte hanno una durata quasi equivalente. La data dell’equinozio, però, non è necessariamente il 23 settembre: può variare di anno in anno, generalmente tra il 22 e il 23 settembre nell’emisfero boreale.

Da quel momento le ore di luce diminuiscono progressivamente fino al solstizio d’inverno.

È forse proprio questo equilibrio tra luce e buio a rendere l’autunno una stagione così particolare: non è più estate, ma non è ancora inverno. È una parentesi di trasformazione, un invito a rallentare e a guardare il paesaggio cambiare.

L’autunno che arriva senza fretta

In Sicilia, l’autunno non sempre arriva con il calendario alla mano. Il sole può continuare a scaldare le giornate e il mare può conservare ancora il calore dell’estate. Ma qualcosa cambia comunque.

È una sensazione che si percepisce nelle prime ore del mattino, nelle serate che diventano più fresche, nei colori del cielo e nel ritmo delle città.

Il 23 settembre diventa così soprattutto una data simbolica: un punto di passaggio tra ciò che lasciamo alle spalle e ciò che sta per cominciare.

E mentre l’estate si congeda lentamente, l’autunno entra in scena. Senza rumore, ma con i suoi colori, i suoi profumi e quella malinconia gentile che ogni anno ci ricorda che anche cambiare stagione fa parte del viaggio.

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