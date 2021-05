Zona gialla rimandata per la Sicilia?

Il calo dei contagi registrato negli ultimi giorni faceva ben sperare nel passaggio in zona gialla. Ma, sembrerebbe che alla Sicilia tocchi ancora un’altra settimana in zona arancione.

Arriverà oggi la conferma dei nuovi colori delle Regioni, a seguito del settimanale confronto con la cabina di regia ma sembrano troppo flebili le speranze per l’Isola che rimane, insieme a Valle D’Aosta e Sardegna, in zona rossa in un’Italia quasi tutta gialla.

Malgrado l’Rt sia sceso lievemente sotto l’1, i parametri, infatti, dovrebbe rimanere stabili per almeno due settimane per decretare misure meno restrittive. Un articolo del DPCM che dunque porterebbe allo slittamento della zona gialla al 16 marzo.

Se così fosse, si prospetterebbe un’altra settimana di chiusura per i tanti esercenti che chiedono ormai da mesi di poter riaprire. Il pressing per la zona gialla si fa sentire sull’Isola.

E.G.