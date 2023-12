Tre province coinvolte (Catania, Enna, Caltanissetta), 21 squadre, 12 nell’under 14 femminile e nove nell’Under 15 maschile, 300 atleti in campo, 27 gare giocate in cinque comuni diversi. Questi i numeri del trofeo Young Volley. A promuoverlo il neonato movimento di società Volley Catania alla luce del sole, che ha scelto di nascere per portare avanti iniziative in favore della pallavolo nel segno della condivisione dei valori dello sport e della passione sotto rete. Le finali dell’evento – autorizzato dalla Fipav Sicilia e con la presenza di arbitri federali – si disputeranno il 6 gennaio – tutta la giornata – nella location del Pala Abramo (ex PalaSpedini).

TORNEO UNDER 14. Il 27 dicembre si parte con i gironi azzurro e fuxia. Il girone azzurro composto da Teams Volley, Nuova Linea Mascali e JTP Giarre si gioca all’ I.C. Malerba, casa della Teams Volley. Il girone fuxia vedrà protagoniste Area Volley, Liberamente Aci Catena e New Image Giarre, ad ospitare le partite, la palestra dell’I.C. Coppola, sede dell’Area Volley. Il 28 dicembre, si giocheranno i gironi giallo e rosa. Il girone giallo si disputerà nella palestra del Liceo “G. Lombardo Radice” di Catania, sede della Roomy. A contendersi il passaggio alla fase finale, saranno San Giuseppe Adrano, Kanguro Volley e Roomy Pink Gialla. Il girone rosa si giocherà al Palazzetto di Paternò, in campo la squadra di casa del Paternò Volley, Roomy Pink Smile e Juvenilia. Le vincenti di ogni girone accederanno alle semifinali e successiva finale in programma il 6 gennaio al Pala Abramo di Catania.

UNDER 15. Saranno Sant’Agata Li Battiati, Catania e Mascali le sedi dei triangolari. Giorno 28 dicembre allo Sporting Center di Battiati si affronteranno Gupe, Area Volley e Volley Catania. L’indomani, alla Dante Alighieri, andranno in campo Roomy, Centuripe e Kanguro Caltanissetta. Giorno 30, nell’unico evento mattutino, la Nuova Linea Mascali se la vedrà con i cugini del Papiro e l’Usco Gravina. Le vincenti giocheranno il triangolare giorno 6 gennaio al PalaSpedini.