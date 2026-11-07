World Numbat Day, il piccolo marsupiale australiano che rischia di scomparire

Il 7 novembre si celebra una giornata dedicata al numbat, un animale simbolo della biodiversità australiana. La sua sopravvivenza è legata alla tutela degli habitat naturali e alla lotta contro le specie invasive.

È piccolo, ha il corpo ricoperto da strisce bianche e nere e una lunga lingua con cui cattura le termiti. Il numbat è uno degli animali più particolari dell’Australia, ma anche uno dei più vulnerabili. Il 7 novembre si celebra il World Numbat Day, una giornata dedicata alla conoscenza e alla protezione di questo singolare marsupiale.

Il numbat, il cui nome scientifico è Myrmecobius fasciatus, vive principalmente nell’Australia occidentale. A differenza della maggior parte dei marsupiali, è attivo durante il giorno e si nutre quasi esclusivamente di termiti, che individua grazie al suo olfatto e cattura utilizzando la sua lingua lunga e appiccicosa.

Le sue caratteristiche lo rendono una specie unica nel panorama della fauna australiana. Tuttavia, la sua popolazione ha subito un forte declino nel corso del tempo, soprattutto a causa della perdita e della frammentazione degli habitat naturali e della presenza di predatori introdotti dall’uomo, come volpi e gatti selvatici.

La sopravvivenza del numbat è oggi legata a programmi di conservazione che comprendono il monitoraggio degli esemplari, la protezione delle aree boschive, il controllo dei predatori e la reintroduzione della specie in territori dai quali era scomparsa.

Il problema non riguarda soltanto un singolo animale. La tutela del numbat rappresenta anche una questione più ampia, che coinvolge la conservazione degli ecosistemi e degli equilibri naturali. Ogni specie svolge infatti una funzione nel proprio ambiente e la sua scomparsa può produrre conseguenze che vanno ben oltre la perdita di biodiversità.

Il World Numbat Day vuole proprio sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di proteggere le specie a rischio, ricordando che la conservazione della natura richiede interventi concreti, continuità e attenzione.

Anche un piccolo marsupiale australiano può diventare il simbolo di una sfida globale: difendere la biodiversità significa preservare il patrimonio naturale del pianeta e le possibilità delle generazioni future.