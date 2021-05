Weekend di fuoco in Sicilia: picchi di 30 gradi attendono l’Isola

L’Anticiclone africano abbraccerà tutta l’Italia a partire dal weekend toccando picchi di 30 gradi: sabato e domenica, secondo quanto espresso dal team di www. IlMeteo.it, saranno due giornate in gran parte asciutte e soleggiate anche in Sicilia.

Sarà da domenica che l’alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà a salire verso l’Italia e a influenzare il Sud con i primi diffusi 28-30°C su molte città. Al Centro non si salirà oltre i 25°C come al Nordest (a parte Bologna che segnerà 27°C). Con l’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano abbraccerà anche le regioni centrali e le temperature cominceranno a lievitare considerevolmente su molte città.

La presenza anticiclonica inoltre potrebbe durare almeno per 5-6 giorni: dunque assisteremo alla prima vera avanzata di un vasto campo di alta pressione che riuscirà a distendersi come mai accaduto in questa primavera.

Per sabato 22 maggio, al Centro Sud il tempo sarà soleggiato: il termometro si alzerà considerevolmente ma non arriverà ancora a sfiorare i 30 gradi. La prima vera ondata di calore, invece, arriverà domenica 23 maggio con un sussulto anticiclonico: attesi in Toscana, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia punte massime tra i 25°C e i 30°C.

E.G.