Wave Summer Music, seconda edizione a Catania

Tra agosto e settembre la seconda edizione del Wave Summer Music alla Villa Bellini di Catania.

Si inizia il 26 agosto con i Fast Animals and Slow Kids, Aka 7Even il 28 agosto, Max Pezzali (7 e 8 settembre) e Gazzelle il 15 settembre. Le altre date saranno ufficializzate in seguito.

Un’edizione all’insegna della sicurezza, ma soprattutto della buona musica.

Tanta voglia di ripartire, di socialità, di divertimento. Tante le misure adottate per garantire uno spettacolo in sicurezza, dunque afflusso e deflusso regolare, distanziamento de pubblico senza rinunciare alla visuale ottimale per tutti i partecipanti.

Un grande entusiasmo per la seconda edizione del Wave Summer Music da parte di Giuseppe Rapisarda di Giuseppe Rapisarda Management che punta a una ripresa della vita sociale, sempre nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19.

«Fare terrorismo mediatico – per Rapisarda – sta distruggendo il nostro sistema economico e sociale. Quindi basta allarmismi e riprendiamo la vita sociale con le giuste precauzioni. Ci siamo impegnati e continueremo a lavorare e a investire per consentire la ripresa dell’intero settore che è stato penalizzato dalle disposizioni restrittive. Partecipare ai concerti è quanto di più sicuro ci possa essere oggi.»