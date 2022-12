Un anno a dir poco emozionante per la Saturnia. La società del presidente Luigi Pulvirenti in Serie A3 di volley maschile naviga a vele spiegate. Dopo la promozione sfiorata per un soffio nella scorsa stagione adesso la squadra comanda il girone blu del campionato.

Quella 2021/22 doveva essere una stagione di transizione in vista poi del salto decisivo di categoria. Con grande spirito di squadra però, i ragazzi di Kantor hanno sorpreso tutti, avvicinando anche tanti appassionati al volley. Al termine di un girone di ritorno emozionante, i castellesi, nei primi mesi del 2022, hanno così ottenuto il pass per i playoff e battendo Modica e Macerata hanno raggiunto la finale playoff per la promozione in A2. Dopo un percorso impeccabile, con la vittoria in casa del Grottazzolina in Gara 1, alla fine i castellesi si sono dovuti arrendere alla corazzata marchigiana solo in Gara 3. Una sconfitta però che ha fatto onore alla squadra di Kantor.

Saturnia campione d’inverno

Durante i mesi estivi la società ha deciso di apportare qualche cambio per raggiungere l’obiettivo dichiarato a inizio stagione, la promozione in A2. Tanti gli innesti di spessore, da Fabroni a Disabato e Casaro e altrettanto importanti i rinnovi di Zito, Frumuselu e Smiriglia. Con il ritorno a campionato iniziato anche di Zappoli, la squadra allenata da Kantor non si è più fermata.

Dopo il passo falso nella prima giornata di campionato in casa del Modica, i biancoblu hanno collezionato ben 9 vittorie di fila che gli hanno permesso di conquistare il primo posto nel girone. Poi le due battute d’arresto contro Casarano in trasferta e Ortona in casa solo al quinto set prima di riprendere la marcia sul campo del Lecce che li ha visti ottenere il titolo di campioni d’inverno. Un 2022 chiuso con il successo di fronte a una splendida cornice di pubblico nel derby contro Modica che ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica.

Adesso il nuovo anno si prospetta di fuoco per Fabroni e compagni con un girone di ritorno impegnativo (unito anche alla Coppa Italia) verso il raggiungimento di un obiettivo meritato per il gruppo ma anche per dare lustro a un’intera città.