Quinta giornata di Serie B1 alle porte per l’Energy System Catania, con il Pala Abramo pronto a ospitare il Volley Terrasini sabato 4 novembre alle ore 16. Le ragazze di Tonio Jimenez, attualmente a quota otto punti e tre gare vinte su tre, hanno avuto qualche giorno per recuperare dall’intensa gara di Marsala, durata oltre due ore. Una prova di forza che è servita ad accrescere la consapevolezza della presenza di un gruppo compatto, pronto a lottare e a unirsi di fronte alle difficoltà. In settimana spazio anche al test contro l’Amando Santa Teresa, match utile a tenere sempre alti i ritmi di allenamento per Panucci e compagne.

“Una squadra composta da atlete esperte, che sanno giocare a pallavolo – spiega Jimenez – L’allenamento congiunto contro Santa Teresa è servito a far ruotare la rosa e provare nuove situazioni. Tornando a sabato sarà una gara complicata, veniamo da un match molto duro che ha lasciato anche qualche acciacco. Abbiamo l’obbligo di non concedere nulla ed evitare cali di attenzione”. La formazione di B2 giocherà invece mercoledì 8 novembre alle ore 20 alla Mascagni di Catania il derby contro Volley Valley. La gara, prima in calendario sabato, ha subìto una variazione per permettere alle sei convocate al Club Italia Sud di poter preparare la gara.