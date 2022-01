Volano vasi e lettini dal balcone in via Etnea

Volano vasi e giocattoli via Etnea a Catania, di fronte lo stupore dei passanti. Una donna semi nuda lancia di tutto dal balcone di casa.

Volano lettini per neonati, vasi in terracotta, mobili, giocattoli. Sembra quasi un racconto comico o la più classica delle scene dei film. Il marito tradisce la moglie e lei decide di lanciare tutto dalla finestra. Non è un film stavolta. E’ successo davvero stamattina a Catania in via Etnea, all’altezza del negozio Naima, di fronte lo stupore dei passanti, della polizia e dei vicini che bisbigliavano qualcosa sulla loro vita.

«Ha due bambini» racconta qualcuno nel video. «Suo marito stamattina era qui sotto». La donna, inoltre, avrebbe urlato:«Mi vuoi lasciare? E io butto tutte le cose dal balcone».

Incurante delle macchine parcheggiate sotto, la donna inizia a lanciare dal balcone giocattoli, vasi, cuscini, persino un lettino da campeggio per neonati. I vicini tutti affacciati colti da stupore anche intimoriti. La donna indossa solo degli slip verdi e in top less lancia qualunque cosa le capiti sotto tiro.

Non si hanno ancora notizie e non è ancora noto il motivo di tale atto. Ci auguriamo almeno che la donna abbia esaurito la roba da buttare dal balcone.

VIDEO