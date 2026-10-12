Vittime del lavoro, una ferita ancora aperta: la sicurezza non può essere un lusso

La Giornata nazionale promossa dall’ANMIL richiama l’attenzione sulle morti sul lavoro, sugli infortuni e sulle responsabilità di una società che non può più accettare tragedie evitabili.

Ci sono tragedie che non dovrebbero mai diventare una consuetudine. Uscire di casa per andare al lavoro e non fare più ritorno è una realtà drammatica che continua a segnare la vita di tante famiglie. Dietro ogni incidente sul lavoro c’è una persona, una storia, un futuro spezzato e una comunità che si ritrova a fare i conti con una perdita spesso impossibile da colmare.

Domenica 11 ottobre 2026 si è celebrata la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall’ANMIL, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Un appuntamento dedicato al ricordo delle vittime, alla vicinanza ai familiari e alla necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Non basta ricordare: servono prevenzione e responsabilità

La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un adempimento burocratico, né un costo da ridurre per aumentare la produttività. È un diritto fondamentale e una responsabilità che coinvolge istituzioni, imprese, lavoratori e organismi di controllo.

Dietro gli incidenti possono esserci molteplici fattori: mancata formazione, dispositivi di protezione inadeguati, ritmi di lavoro eccessivi, scarsa manutenzione, controlli insufficienti o condizioni operative pericolose. Ogni episodio richiede un’attenta analisi, perché individuare le cause è indispensabile per evitare che tragedie simili si ripetano.

La prevenzione deve cominciare prima che si verifichi un incidente. Significa investire nella formazione, garantire attrezzature adeguate, verificare il rispetto delle norme e assicurare che ogni lavoratore possa segnalare una situazione di pericolo senza temere conseguenze.

Le famiglie dietro i numeri

Quando si parla di incidenti sul lavoro, il rischio è quello di ridurre tutto a statistiche e percentuali. I numeri sono fondamentali per comprendere la portata del fenomeno, ma non raccontano interamente il dolore di chi perde un genitore, un figlio, un compagno o una sorella.

Accanto alle morti ci sono anche le persone che sopravvivono agli infortuni riportando invalidità permanenti, difficoltà economiche e profonde conseguenze psicologiche. Per loro, e per le famiglie che li assistono, il percorso può continuare molto tempo dopo la fine delle cure mediche.

La tutela dei lavoratori deve quindi comprendere anche un sostegno concreto alle vittime e ai loro familiari, attraverso assistenza, accompagnamento al reinserimento lavorativo e protezioni sociali adeguate.

Una questione che riguarda tutti

La sicurezza non può dipendere dalla fortuna, dal settore in cui si lavora o dalla possibilità di far valere i propri diritti. Ogni lavoratore deve poter svolgere la propria attività senza essere esposto a rischi evitabili.

È una sfida che riguarda anche il mondo dell’informazione: raccontare gli incidenti, approfondirne le cause, dare voce alle famiglie e seguire l’attuazione delle misure di prevenzione significa contribuire a mantenere viva l’attenzione pubblica su un problema che non può essere relegato alle sole ricorrenze commemorative.

La Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro non deve esaurirsi in una celebrazione annuale. Il suo significato più profondo sta nella capacità di trasformare il ricordo in azioni concrete, rafforzando la cultura della prevenzione e la responsabilità collettiva.

Perché nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra il proprio sostentamento e la propria incolumità. E perché tornare a casa dopo una giornata di lavoro non è un privilegio: è un diritto.

La sicurezza sul lavoro non è soltanto una norma da rispettare. È il valore della vita umana da mettere, sempre, al primo posto.