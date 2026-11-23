Prevenzione, tutela delle vittime ed educazione al rispetto al centro dell’iniziativa promossa dal Comune. Tra gli interventi quello del sociologo Marco Forzese, insieme a rappresentanti delle istituzioni ed esperti di diversi ambiti professionali.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di San Giovanni La Punta promuove un momento di confronto e sensibilizzazione dal titolo «No alla violenza di genere». L’appuntamento è in programma mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune.

L’iniziativa riunirà rappresentanti delle istituzioni, professionisti ed esperti con l’obiettivo di affrontare un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale e culturale. Al centro dell’incontro ci saranno la prevenzione, la tutela delle vittime e il valore dell’educazione al rispetto, con uno sguardo alle diverse dimensioni della violenza di genere e agli strumenti necessari per contrastarla.

Marco Forzese: «Il cambiamento culturale passa dalla consapevolezza»

Tra gli interventi previsti figura quello dell’onorevole e sociologo Marco Forzese, che contribuirà al dibattito con un’analisi delle dinamiche sociali e culturali alla base della violenza di genere.

«La violenza di genere è un fenomeno complesso che affonda le proprie radici anche nei modelli culturali, nelle dinamiche sociali e nelle relazioni di potere. Non basta intervenire sulle conseguenze, occorre soprattutto lavorare sulla prevenzione e sull’educazione al rispetto», dichiara Forzese.

Il sociologo sottolinea inoltre l’importanza di coinvolgere l’intera comunità: «L’incontro del 25 novembre sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini, per approfondire un tema che riguarda l’intera comunità. Invito tutti a partecipare, perché il cambiamento culturale passa anche attraverso la conoscenza, la consapevolezza e il dialogo».

Istituzioni ed esperti a confronto

A presentare l’incontro sarà Sandro Vergato. Sono previsti gli interventi del sindaco di San Giovanni La Punta, Mario Brancato, e dell’assessore alle Pari Opportunità, Valentina De Felice.

Al confronto prenderanno parte anche la psicologa Diamante Interlici, l’avvocato Milena Patania, impegnata nella difesa delle donne, il teologo Pino Casella e Irene Ruffino, esperta in sostegni economici.

Le diverse competenze consentiranno di approfondire il fenomeno da prospettive differenti, affrontando gli aspetti psicologici, giuridici, sociali ed economici. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti di tutela delle vittime e ai percorsi di autonomia, elementi fondamentali per costruire una rete di sostegno efficace.

Testimonianze e musica per sensibilizzare

Il programma prevede anche uno spazio dedicato alle testimonianze, con l’intento di richiamare l’attenzione sull’importanza dell’ascolto e del supporto alle donne che subiscono violenza.

Tra gli ospiti figurano Marianne Gemì, cantante pop lirica, Fabo, cantante pop, e Lucia Previtera, violinista, che accompagneranno l’iniziativa con la loro presenza artistica.

L’appuntamento vuole andare oltre la ricorrenza del 25 novembre, offrendo alla cittadinanza un’occasione di partecipazione e riflessione. Il contrasto alla violenza di genere, infatti, richiede un impegno condiviso e continuativo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, professionisti e società civile.

L’appuntamento con «No alla violenza di genere» è per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di San Giovanni La Punta.