Violentarono una giovane dopo una serata in discoteca: stupratori condannati

Nel lontano 2017 stuprarono senza pietà una giovane dopo una serata in discoteca: i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 37enne Agatino Sapuppo e il 26enne Emanuele Santangelo entrambi catanesi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

I due, insieme ad un altro soggetto, la notte del 1° ottobre 2017, circuirono una giovane donna di 25 anni, conosciuta all’interno di un locale catanese. Con la scusa di riaccompagnarla a casa, la condussero a bordo della loro auto in una zona appartata di Misterbianco. Qui, a turno, la violentarono riprendendo anche con il cellulare alcune fasi degli abusi sessuali.

I soggetti, grazie alla denuncia della vittima, furono sottoposti dai carabinieri a fermo di indiziato di delitto. I giudici etnei, ritenendoli colpevoli del reato di violenza sessuale di gruppo, li hanno condannati ad anni 5 e mesi 3 di reclusione.

Sconteranno la condanna nel carcere di Catania Piazza Lanza dove si trovano rinchiusi al termine delle formalità di rito.

E.G.