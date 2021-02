Viola la quarantena per fare un giro in motorino: denunciato 20enne positivo al Covid

Continuano i controlli in materia di misure di contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19.

L’impiego di 54 pattuglie e 126 militari delle Fiamme Gialle nel corso della settimana ha consentito di sottoporre a controllo 349 persone e 153 veicoli, nonché 34 esercizi commerciali. Sanzionati 15 soggetti per variegate violazioni inerenti al fenomeno pandemico, quali il mancato uso della mascherina, il divieto di uscire dal proprio comune di residenza senza valide giustificazioni o nelle ore notturne.

Sabato pomeriggio, i Baschi Verdi hanno bloccato un ventenne catanese che ha l’obbligo di permanere presso la propria abitazione, poiché affetto da COVID-19. Il giovane stava circolando incurante delle restrizioni a bordo del suo scooter in Piazza della Repubblica, senza casco, privo di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Il trasgressore è stato pertanto denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania per l’inosservanza dell’ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Il giovane nei giorni scorsi era risultato positivo al virus ed era stato posto in quarantena dall’Azienda Sanitaria Provinciale presso il proprio

domicilio secondo quanto previsto dai protocolli sanitari.

La pena prevista dall’art. 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 per chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, è dell’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda.

La polizia locale intervenuta in contemporanea ha contestato al trasgressore le violazioni al codice

della strada sottoponendo a sequestro amministrativo lo scooter.

Controlli serrati anche durante i festeggiamenti agatini

In particolare, i militari del Comando Provinciale di Catania, nei giorni delle festività agatine, hanno partecipato con 15 pattuglie – dislocate in Piazza Duomo e lungo la via etnea e vie adiacenti – al servizio di controllo coordinato dalla locale Questura, al fine di evitare che si formassero assembramenti di persone e per accertare la sussistenza di eventuali presupposti che potessero giustificare la presenza sul posto dei soggetti controllati. Solo 3 i cittadini che in tale occasione hanno violato le disposizioni.

Controlli anche in mare e presso l’aeroporto di Catania. La Sezione Operativa Navale ha sanzionato complessivamente due diportisti dediti alla pesca sportiva. Inoltre, i controlli valutari effettuati dai militari della Compagnia di Catania- Fontanarossa hanno permesso il monitoraggio di quasi 23mila euro di valuta in

transito per l’estero. Ai due trasgressori, cittadini marocchini residenti in Italia, applicate le sanzioni amministrative previste per l’illecita esportazione di valuta.

E.G.