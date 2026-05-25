Giuseppe e Valeria Scirto: uniti dalla passione e dall’amore per la terra dell’Etna

Nel cuore della Sicilia più autentica, tra i paesaggi vulcanici e i vigneti che guardano l’Etna, nasce la storia di Giuseppe e Valeria Scirto: una storia fatta di amore, tradizione, sacrificio e visione condivisa. Un legame umano e professionale che ha dato vita a un progetto capace di raccontare il territorio attraverso il vino.

Una passione che diventa progetto

L’idea di creare Vini Scirto nasce dalla profonda passione per la vigna e per il vino, ma soprattutto dalla volontà di custodire una tradizione familiare tramandata di generazione in generazione. Giuseppe e Valeria hanno scelto di trasformare quell’eredità agricola in un percorso moderno, mantenendo intatti i valori autentici della terra siciliana.

La loro è una piccola e giovane realtà imprenditoriale che affonda però le proprie radici in una lunga esperienza agricola. Da sempre, infatti, la famiglia si è dedicata alla coltivazione della vite e dell’olivo, vivendo il lavoro nei campi come una vera missione di famiglia.

Tradizione e innovazione: l’anima di Vini Scirto

Nel 2010 arriva la svolta decisiva. L’azienda decide di rinnovare la propria filosofia produttiva, dando forma concreta al progetto “A’ Culonna”, simbolo di un nuovo modo di interpretare il vino etneo: rispettoso della tradizione ma aperto all’innovazione.

Giuseppe e Valeria hanno scelto di valorizzare i vitigni autoctoni del territorio, lavorando con attenzione e sensibilità per ottenere vini autentici, espressione sincera del terroir vulcanico dell’Etna. Ogni bottiglia racconta una storia fatta di territorio, clima, altitudine e passione quotidiana.

Il loro approccio produttivo punta alla qualità e all’identità, con un forte legame alla natura e ai ritmi della terra. Nulla viene lasciato al caso: dalla cura dei vigneti alla vinificazione, ogni dettaglio è pensato per preservare l’anima del vino.

Passopisciaro: il fascino del versante nord dell’Etna

L’azienda si trova a Passopisciaro, frazione di Castiglione di Sicilia, uno dei territori più affascinanti e prestigiosi dell’Etna nord. Qui, tra colate laviche antiche, forti escursioni termiche e terreni ricchi di minerali, nascono vini di straordinaria eleganza e personalità.

Questo angolo di Sicilia è oggi conosciuto in tutto il mondo come una delle aree vitivinicole più interessanti del panorama internazionale. L’Etna, con la sua imponenza e la sua energia, regala ai vigneti caratteristiche uniche che rendono ogni produzione irripetibile.

Giuseppe e Valeria hanno scelto di restare qui, investendo nel proprio territorio e credendo profondamente nelle potenzialità di questa terra straordinaria.

Il vino come racconto di famiglia

Dietro ogni etichetta firmata Scirto si percepisce una storia autentica fatta di amore per la famiglia, rispetto per la natura e dedizione al lavoro. Il progetto nasce infatti dall’unione di due persone che condividono gli stessi valori e la stessa visione: creare vini che sappiano emozionare e raccontare la Sicilia più vera.

La loro forza è proprio questa: essere riusciti a trasformare la passione in identità, mantenendo vivo il legame con il passato ma guardando sempre al futuro.

Una Sicilia da bere e da vivere

Vini Scirto rappresenta oggi una delle realtà emergenti del panorama etneo, capace di coniugare autenticità, territorio e innovazione. Un progetto giovane ma profondamente radicato nella cultura agricola siciliana, nato dall’incontro tra amore e passione.

Perché, in fondo, i grandi vini nascono sempre così: da una terra straordinaria e da persone che scelgono ogni giorno di raccontarla con il cuore.

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