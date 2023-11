Giovedì 7 dicembre alle 18 a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo, nel cuore pulsante della città, apre i battenti il New Christmas Village. Un appuntamento che arricchisce l’offerta del capoluogo siciliano per le festività natalizie per cittadini, turisti e abitanti della provincia di Palermo. Un evento dove, oltre al tradizionale abito rosso, Babbo Natale indosserà i pattini a lamina e sbarcherà, sacco in spalla, nel parco a tema della villa settecentesca, dove sarà allestita una pista di pattinaggio ecosostenibile su ghiaccio sintetico. Un sistema che permette di risparmiare 40mila litri d’acqua e undici tonnellate di anidride carbonica, con zero inquinamento acustico e un sistema di sicurezza superiore per il corpo, in caso di caduta.

Una superficie semi-coperta dove – una volta indossati guanti, cappelli e piumini d’ordinanza – sarà possibile pattinare fino quanto si vuole. La pista di “ice skating” di Villa Filippina consentirà a teenagers e adulti di praticare uno sport divertente, non allontanandosi troppo dal centro cittadino. Per i più piccoli sarà invece un’occasione per accostarsi alla disciplina con la dovuta prudenza, grazie all’ausilio dei supporti adeguati. A ricreare le atmosfere delle capitali europee sarà la riproduzione della città di Santa Clause, con un albero alto undici metri, un’area adibita per i selfie per Instagram e lo spazio riservato agli artigiani, alle birre da degustazione e al cibo, con aree espositive e aree food. I bambini inoltre potranno incontrare Babbo Natale, farsi le foto-ricordo e imbucare le lettere dove sono scritti i regali desiderati. E per sviluppare una maggiore atmosfera natalizia, non mancherà la musica in filodiffusione con le più note canzoni delle feste. A tutto questo si sommeranno gli zampognari itineranti.