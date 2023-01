Sabato pomeriggio, alle ore 14,30, il Catania sarà atteso allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Un anticipo della 21/a giornata del girone I di Serie D per ragioni di ordine pubblico vista la concomitanza della sfida del Messina in casa contro il Catanzaro che ha spinto a chiedere lo spostamento la gara inizialmente in programma domenica 29 gennaio.

I precedenti

I rossazzurri sfideranno la Vibonese in trasferta per la sesta volta, la prima in Serie D. In totale nei 5 precedenti incontri tra le due formazioni, tutti in Serie C, sono stati 3 i pareggi, una vittoria per i padroni di casa e una per il Catania proprio nell’ultimo incontro disputato.

Era il 13 marzo dello scorso anno quando il Catania guidato da Baldini espugnava il Razza per la prima volta portando a casa l’intera posta in palio. Un Catania eroico e vittorioso per 2-1 grazie alle reti di Sipos al 4’ e Biondi al 34’.

Questa l’unica vittoria in territorio calabrese per gli etnei che a Vibo hanno poi collezionato tre pareggi. Il primo match tra le due formazioni risale al 9 aprile nella stagione 2016/17 terminato 1-1 con la rete per i rossazzurri di Barisic arrivata quasi in extremis dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Viola. Il secondo pari, questa volta però a reti inviolate, è datato 3 febbraio 2019 quando il Catania di Andrea Sottil quella volta non riuscì a pungere i calabresi. L’ultimo pari invece il 28 febbraio della stagione 2020/21: i rossazzurri guidati in panchina da Raffaele riuscirono a strappare un punto grazie al gol di Sarao al 41’ poco dopo il vantaggio di Plescia.

L’unica vittoria per i padroni di casa fu una disfatta per gli etnei. Era il 20 ottobre, la 10/a giornata di Serie C della stagione 2019/20 quando i rossazzurri tornarono a casa con un pesante 5-0 che costò caro all’allora tecnico Andrea Camplone.