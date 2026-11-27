Il prossimo 28 novembre 2026, presso MSpace c/o Mec Congress a Viagrande (CT), si terrà il corso di formazione “Ausili per l’autonomia 1 – Valutazione, scelta e training all’utilizzo degli ausili per le attività della vita quotidiana”, con responsabile scientifico Roberta Zito.

L’iniziativa propone un percorso introduttivo teorico-pratico dedicato all’intero iter valutativo e prescrittivo degli ausili e delle tecnologie assistive, intesi come parte integrante del progetto riabilitativo per favorire autonomia, sicurezza, partecipazione e qualità della vita, nel rispetto delle competenze dell’équipe riabilitativa. L’efficacia di un ausilio non dipende solo dalle caratteristiche tecniche, ma da una valutazione globale della persona, dei bisogni occupazionali, dell’ambiente, delle attività significative e delle risorse disponibili, lungo le diverse fasi di fornitura (valutazione, individuazione, prova, personalizzazione, addestramento della persona e del caregiver, verifica degli esiti e follow-up) per prevenire un uso inefficace o l’abbandono del dispositivo.

Il programma si apre alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti e prosegue nella sessione teorica con gli interventi di Roberta Zito (Introduzione agli ausili e alle tecnologie assistive nel progetto riabilitativo, ore 9.00–9.30), Renato Marano (La valutazione per la scelta dell’ausilio, ore 9.30–10.00), Alessandra Forno (Ausili per le attività della vita quotidiana, ore 10.00–10.30), Stella Impellizzeri (Il percorso prescrittivo e il Nomenclatore tariffario, ore 10.45–11.15) e Melissa Calabrese (Dalla scelta dell’ausilio alla valutazione degli esiti, ore 11.15–11.45). Dalle 11.45 alle 14.00 è prevista la sessione pratica con i tutor Roberta Zito, Renato Marano, Alessandra Forno, Stella Impellizzeri e Melissa Calabrese, articolata in tre laboratori (Dal bisogno occupazionale alla soluzione assistiva; Sperimentazione, realizzazione e personalizzazione degli ausili; Training all’utilizzo e verifica della performance), seguita alle 14.00 dalla discussione finale e dalle conclusioni.

Il corso è accreditato ECM per 40 partecipanti (terapista occupazionale e terapista occupazionale iscritto nell’elenco speciale ad esaurimento), per 5 ore formative e 5 crediti ECM, con provider Mec Congress S.r.l. (ID 829). Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo segreteria@meccongress.it, al numero 095 8160661 o visitare il sito www.meccongress.it. L’evento è gratuito perché sponsorizzato dall’Ordine Tsrm e Pstrp di Catania,