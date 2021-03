Via libera alla stabilizzazione dei 4.571 precari Asu

L’Ars ha approvato la norma del ddl stabilità, su proposta del Governo Musumeci, che stabilizza 4.571 lavoratori Asu: il via libera ufficiale stamani dopo la riscrittura.

«Dopo un quarto di secolo, i lavoratori Asu impegnati nella Pubblica amministrazione – afferma soddisfatto il presidente della Regione, Nello Musumeci – possono finalmente trovare la necessaria serenità lavorativa. Merito di tutti, governo e parlamento, per un atto di grande responsabilità. Una tappa ulteriore, questa, sul percorso della stabilizzazione dei precari che abbiamo avviato da due anni».

Oltre ai 37 milioni già stanziati come negli scorsi anni per il pagamento del sussidio, il governo ha aggiunto ulteriori 10 milioni per il 2021 e per il 2022 e 2023.