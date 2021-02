Vendeva droga ai pazienti del SERT, in manette spacciatrice

Lucrava sulle fragilità altrui: arrestata spacciatrice che vendeva droga al Sert. La donna, di 34 anni, sfruttava il bisogno costante degli assuntori di eroina che si trovavano in cura al servizio tossicodipendenze del capoluogo etneo. La spacciatrice aveva fornito loro il suo recapito telefonico in caso di crisi di astinenza; alle chiamate rispondeva facendosi trovare sotto la struttura per cedere lo stupefacente e pretendere in cambio ben 40 euro, per ogni dose.

L’attenta attività info-investigativa dei militari ha permesso di beccarla in via Ulisse mentre vendeva alcune dosi di eroina a due acquirenti. Bloccata e perquisita sul posto, è stata trovata in possesso di circa 800 euro in contanti, nonché di un’altra dose di eroina. L’arrestata, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.

G.G.