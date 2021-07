Variante Delta, in pochi giorni 15 nuovi contagi

Sono tutti giovanissimi i nuovi contagiati di variante Delta accertati Sicilia.

Un numero che è salito sempre di più in appena tre giorni e che vede l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo come punto nevralgico: alcuni sono stranieri in visita sull’Isola,altri giovani rientrati dalla vacanze la cui fascia d’età rientra tra i 19 e i 22 anni provenienti dalla Spagna (in particolare da Formentera) o dal Portogallo. I giovani non presentano sintomi e sono tutti posti in isolamento.

Al momento, dunque, sono 50 i casi sull’Isola di cui 15 migranti del Bangladesh risultati contagiati giorni fa a Lampedusa.

A causa dell’alto rischio in cui si trova il Portogallo, paese europeo con il più alto numero di casi di variante Delta, e la Spagna dove si sta verificando un aumento dei contagi, il presidente Musumeci ha disposto l’obbligo di tampone per coloro i quali provengano da questi due Paesi.

E.G.