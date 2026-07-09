Valdesi, una storia di fede, persecuzioni e libertà

Dalle Alpi piemontesi alla tutela della libertà religiosa: chi sono i valdesi e perché la loro storia parla ancora al presente

Quando si parla di minoranze religiose in Italia, il pensiero corre spesso ai valdesi. Una comunità numericamente piccola, ma con una storia lunga oltre ottocento anni, segnata da persecuzioni, resistenza e impegno civile. Una vicenda che attraversa il Medioevo, la Riforma protestante e la nascita dello Stato italiano, fino ad arrivare ai temi contemporanei dei diritti e della libertà di coscienza.

Le origini: la scelta della povertà

La storia dei valdesi inizia alla fine del XII secolo con Pietro Valdo, un ricco mercante di Lione che, dopo una profonda conversione spirituale, decise di distribuire i propri beni ai poveri e dedicarsi alla predicazione del Vangelo.

Valdo sosteneva che ogni credente dovesse poter leggere e comprendere direttamente le Scritture nella propria lingua, senza la mediazione esclusiva del clero. Una posizione rivoluzionaria per l’epoca, che attirò rapidamente l’attenzione delle autorità ecclesiastiche.

Nel 1184 il movimento fu dichiarato eretico. Da quel momento iniziò una lunga stagione di persecuzioni che costrinse molti valdesi a rifugiarsi nelle vallate alpine del Piemonte occidentale, dove riuscirono a conservare la propria identità religiosa.

La Riforma protestante

Nel 1532, durante il Sinodo di Chanforan, i valdesi aderirono ufficialmente alla Riforma protestante, entrando in comunione con il pensiero riformato ispirato da Giovanni Calvino.

Questa scelta rafforzò i legami con le altre Chiese protestanti europee, ma aggravò anche le tensioni con i poteri politici e religiosi del tempo.

Secoli di persecuzioni

La storia valdese è costellata di episodi drammatici. Tra i più noti vi sono le cosiddette “Pasque piemontesi” del 1655, quando le truppe del Ducato di Savoia condussero una violenta repressione contro le comunità valdesi, provocando centinaia di vittime.

Le notizie delle stragi suscitarono indignazione in tutta Europa. Lo scrittore inglese John Milton dedicò ai massacri il celebre sonetto On the Late Massacre in Piedmont, trasformando la vicenda valdese in un simbolo internazionale della lotta contro l’intolleranza religiosa.

Un altro momento fondamentale fu il “Glorioso Rimpatrio” del 1689, quando circa mille esuli valdesi attraversarono le Alpi per tornare nelle proprie terre, in una delle imprese più significative della loro storia.

L’emancipazione

La svolta arrivò nel 1848. Con le Lettere Patenti concesse da Carlo Alberto, ai valdesi furono finalmente riconosciuti i diritti civili e politici.

Fu una tappa decisiva non solo per la comunità valdese, ma anche per il percorso verso uno Stato moderno fondato sull’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Da quel momento i valdesi poterono accedere alle professioni, all’università, alla vita pubblica e contribuire pienamente allo sviluppo del Paese.

I valdesi oggi

Oggi la Chiesa Evangelica Valdese è presente in diverse regioni italiane e opera anche attraverso l’Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

Pur rappresentando una minoranza religiosa, è conosciuta per l’impegno nei settori dell’accoglienza, della solidarietà sociale, dei diritti umani e del dialogo ecumenico.

Particolare rilievo assume l’utilizzo dei fondi dell’otto per mille, destinati prevalentemente a progetti sociali, culturali, educativi e umanitari, sia in Italia sia all’estero, e non al sostentamento del culto.

Una storia che continua

La vicenda dei valdesi racconta molto più della storia di una confessione religiosa. È il racconto di una comunità che ha difeso, spesso a caro prezzo, il diritto alla libertà di fede, di coscienza e di espressione.

In un tempo in cui il pluralismo religioso è parte integrante della società italiana, la loro esperienza rappresenta una testimonianza di come il rispetto delle differenze e la tutela dei diritti fondamentali siano conquiste da custodire ogni giorno.

La storia valdese ricorda che la libertà religiosa non è un privilegio riservato a pochi, ma uno dei pilastri di una democrazia matura.