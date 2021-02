Vaccini over 80: la Sicilia parte domani. Le stime giornaliere previste dalla Regione

Saranno 66 i centri vaccinali coinvolti, a cui andranno ad aggiungersi, dal prossimo 1 marzo le squadre sanitarie che effettueranno le vaccinazioni a domicilio per coloro che non possono raggiungere autonomamente i presidi vaccinali.

Intanto il piano di azione sarà in grande stile, queste, almeno, le stime previste dall’assessorato regionale alla Salute che informa di riuscire a somministrare circa 5.000 vaccini al giorno per la sola popolazione over 80. A queste dovrebbero aggiungersi le somministrazione alle forze dell’ordine, militari, personale della scuola e delle università. A seguire, anche, servizi di comunità ed essenziali, oltre ai cittadini che necessitano del richiamo.

Presto pronti Hub provinciali per velocizzare le vaccinazioni

A breve disponibili anche degli Hub provinciali nelle città capoluogo. A Palermo, infatti, manca poco per l’apertura della struttura, nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, che dovrebbe contare 120 postazioni oltre alle aree di accoglienza e post inoculazione. A Catania, invece, il centro sarà allestito all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo. L’area, resa disponibile dal Comune, è stata visitata dallo stesso assessore regionale alla Salute Razza e dal primo cittadino Salvo Pogliese.

G.G.