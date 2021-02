Vaccini, boom di prenotazioni over 80. Musumeci: “Andiamo benissimo”

Al via da oggi le prenotazioni per i vaccini anti-Covid, da stamattina sono oltre 20mila gli over 80 che sono sono prenotati tramite il sistema online di Poste Italiane. Un vero e proprio boom. Lo ha confermato il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: “Sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti di questa prima giornata. È un dato significativo”.

Somministrazioni del vaccino anche a casa

Musumeci afferma, a Rainews 24, che: “Abbiamo un accordo con Poste Italiane e si sono prenotate oltre 20 mila persone che saranno vaccinate a partire dal 20 febbraio. La prenotazione può farla chiunque, non per forza l’over 80 che magari non ha dimestichezza con la tecnologia. Nel caso in cui l’anziano non potesse raggiungere il centro abbiamo pensato anche a delle squadre che si recheranno presso i domicili della gente”.

Come prenotarsi

Tutti i cittadini di età pari o superiore agli 80 compresa la classe 1941 possono prenotare il vaccino. Quali sono le mosse da seguire? Si può essere effettuare anche dai familiari o assistenti, sarà sufficiente la tessera sanitaria della persona che intende vaccinarsi. Il sito è https://testcovid.costruiresalute.it.

Con la prenotazione è possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità. I cittadini che per ragioni di non autosufficienza sono impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri vaccinali, possono usufruire del servizio di vaccinazione a domicilio (operativo a partire dal 1 marzo 2021). È possibile effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800-009966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 (escusi sabati e festivi).

G.G.