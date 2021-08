Vaccini anche al Carnevale estivo di Acireale

Sarà allestito un punto mobile per le vaccinazioni Covid anche al carnevale estivo di Acireale.

L’iniziativa, voluta dalla presidenza della Regione e dall’assessorato della Salute, è coordinata dall’ufficio commissariale in collaborazione con l’amministrazione comunale di Acireale e finalizzata a proseguire la campagna di informazione di prossimità per incrementare la vaccinazione.

«La presenza del punto mobile ad Acireale – spiega il commissario per l’emergenza Covid Catania, Pino Liberti – rientra nell’ambito delle iniziative che interessano i siti della movida e le località turistiche e balneari. Saranno presenti medici e informatici che avranno il compito di fornire informazioni e fare il vaccino».

«Il virus – conclude Liberti – non è andato in ferie. E la doppia dose di vaccino resta l’arma migliore per difendersi: evita l’ospedalizzazione e le complicanze. Il punto vaccinale mobile è una ulteriore opportunità offerta a chi non si è ancora vaccinato».

Il punto mobile sarà presente nei pressi di piazza Duomo il 21, 22, 28 e 29 agosto dalle ore 18 alle ore 23.

