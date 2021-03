Vaccinazioni di massa per le Isole minori: è la chiave per la rilanciare il turismo?

Potrebbe essere la svolta per il settore turistico: seguendo il modello che pare già collaudato in Grecia, si avanza la proposta di un programma di vaccinazioni di massa delle isole siciliane minori al fine di poter promuovere una vacanza in tutta sicurezza.

Kastellorizo è la capofila vantando tutti i propri abitanti vaccinati contro il Covid: a seguirla altre isolette greche come Meganisi, Kalamos, Kastos e Ikaria.

L’idea, così, prende forma in Sicilia: il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, ha abbracciato la proposta per le isole Egadi. A sostegno anche il deputato del PD Michele Catanzaro che estende la proposta anche nelle piccole realtà dove il Covid sembra lontano, come Alicudi e Filicudi che possono vantare la denominazione di “isole Covid free”.

Che la vaccinazione sia la strada giusta per rilanciare, seppur a chiazze, il turismo è un’idea condivisa anche dal governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci che auspica una corsia preferenziale per le isole minori.

Riusciranno i viaggiatori a rilassarsi tra le splendide spiagge siciliane?

E.G.