Vaccinazioni, anomalia catena del freddo nell’Hub di Catania: avviata inchiesta

La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta per conoscere le cause che hanno portato due giorni fa, nell’hub per le vaccinazioni realizzato nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, alla sospensione precauzionale della somministrazione di un lotto di vaccini per un problema nella catena del freddo.

Le Indagini sono state delegate ai carabinieri del Nas di Catania per accertare eventuali reati colposi nella conservazione delle dosi o reati dolosi.

La sospensione dell’uso di quel lotto per le vaccinazioni è stato adottato a scopo precauzionale. Infatti, gli operatori avevano notato che il frigorifero dove erano conservate le dosi riscontrava un problema con l’alimentazione elettrica.

E.G.