Vaccinazioni anche per gli operatori del Porto di Catania

La Sicilia ce la mette tutta per accelerare la campagna vaccinale sul territorio: presto partiranno anche le vaccinazioni per tutti gli operatori del Porto di Catania grazie all’accordo sviluppato tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e Confindustria Catania.

La Catania Cruise Terminal ha già dato disponibilità per l’utilizzo del terminal crociere come hub. La proposta di Confindustria per la realizzazione di piani aziendali volti alla prevenzione e alla lotta contro il virus SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata accolta con grande entusiasmo. L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, a sostegno del sistema sanitario e con la collaborazione di Confindustria Catania favorirà l’avvio di una campagna vaccinale anti COVID-19 per tutti gli operatori in porto.

Tutto il cluster portuale, dunque, avrà la possibilità di ricevere il vaccino di competenza secondo le regole del piano nazionale per le vaccinazioni. Inoltre, potranno partecipare alle vaccinazioni anche familiari e conviventi che su base volontaria aderiranno alla somministrazione.

Dovrebbe essere la stazione marittima la facility presso la quale sarà allestito l’hub vaccinale per le aziende portuali.

È nelle intenzioni dell’AdSP replicare l’esperienza anche per il porto di Augusta.

Confidando nella massima collaborazione di tutto il cluster portuale, si stima di poter somministrare circa un migliaio di vaccinazioni, contribuendo così ad un’accelerazione della campagna vaccinale sul territorio siciliano.

