Open day per gli over 40 che vorranno vaccinarsi con AstraZeneca

Un Open Day dedicato agli over 40 che a partire da domani, martedì 18 maggio, fino a giovedì 20 potranno vaccinarsi in tutti gli Hub dell’Isola senza prenotazione.

L’iniziativa promossa dal governo Musumeci, punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese.

La notizia circola proprio nel primo giorno di prenotazioni per gli ultraquarantenni: i soggetti interessati possono prenotare l’appuntamento attraverso la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, o chiamando al call center dedicato digitando il numero 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. L’inoculazione si potrà prenotare anche via sms al numero 339.9903947 o attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Per prenotare basterà comunicare codice fiscale, tessera sanitaria e un numero di cellulare.

Intanto, al fine di ottimizzare la pianificazione delle dosi e delle seconde somministrazioni, l’assessorato regionale alla Salute ha sospeso gli Open Day con i vaccini Pfizer e Moderna.

E.G.