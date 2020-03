Unict, oggi prime sedute di laurea a distanza

Stamattina hanno aperto le sedute di laurea online 7 laureandi del corso magistrale in Ingegneria informatica del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica.

Viviana Barone, Fabrizio Fallico, Fabrizio Formosa, Marco Vigo, Carlo Francesco Pellegrino, Luca Torrisi e Luigi Trovato sono i 7 ingegneri che hanno conseguito la laurea attraverso la piattaforma MS Teams a distanza messa in atto dall’Università di Catania, per questo grave momento di emergenza.

A esaminarli la commissione composta dalla Presidente di Commissione Daniela Giordano e dai docenti Giuseppe Ascia, Antonella Di Stefano, Michele Malgeri e Giuseppe Mangioni.

L’emozione dei Laureandi e della Commissione

«È stato molto emozionante-racconta Viviana Barone che ha illustrato un elaborato dal titolo “Realizzazione di un’applicazione mobile cross-platform mediante framework ionic per la segnalazione e il monitoraggio degli incendi”- sapere di essere la prima in assoluto, anche se ovviamente avrei preferito la tradizionale seduta di laurea per poter stringere la mano ai professori che hanno seguito tutto il mio cammino»

La commozione è stata forte anche per gli stessi docenti e per tutti coloro che hanno assistito via streaming alla seduta.

Dense di coinvolgimento le parole della Prof.ssa Giordano, Presidente del Corso di Laurea e della Commissione:«Ho saputo dai nostri ragazzi – conferma – che sono stati seguiti anche da amici e parenti che si trovano in Belgio e nel Sud-America, dato che abbiamo voluto rendere pubblico questo momento.»

«Ringrazio-aggiunge la Giordano- i componenti della commissione di laurea, i laureati e soprattutto i tecnici che in tempi brevissimi hanno consentito la diretta e reso unica questa giornata molto importante per i nostri ragazzi».

Lauree ed esami online continuano come da calendario

Dunque, dopo questa prima sessione svoltasi egregiamente, la prossima settimana si proseguirà con i 54 laureandi in Economia del dipartimento di Economia e Impresa e con l’avvio del calendario degli esami di profitto per le singole materie.

«In un momento così drammatico per tutti noi, dà speranza il fatto di riprendere in tempi brevissimi le lezioni e anche le lauree e non rallentare la carriera dei nostri allievi.»spiega il Rettore Francesco Priolo.

«Uno “sforzo” congiunto tra i tecnici dell’Area dei Sistemi informativi, i docenti e gli studenti che inizia a dare i primi risultati positivi.»

«Infatti- continua Priolo-la straordinaria produzione di contenuti digitali per la didattica, ha sostituito infatti quasi tutte le attività istituzionali in risposta alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.»

Infatti, le lezioni per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attive già da diversi giorni, seguono il calendario già previsto dai 17 dipartimenti dell’ateneo e dalle strutture didattiche speciali di Ragusa (Lingue e Letterature straniere) e Siracusa (Architettura).

Impartite dai docenti in aule specificamente attrezzate dall’Ateneo con postazioni da videoconferenza da cui sono trasmesse in streaming, rispettando i decreti nazionali in merito al contenimento della pandemia Covid-19

