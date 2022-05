La Compagnia teatrale scelta dalla F.I.T.A, Federazione Italiana Teatro Amatori, per l’organizzazione e la promozione del VI Premio Nazionale del Teatro Amatoriale realizzato per la prima volta in Sicilia, da sempre sin dalla prima messa in scena promuove l’affermazione della cultura artistico – teatrale, la formazione individuale e collettiva di una coscienza estetica che favorisca l’educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva e che contrasti l’illegalità con la bellezza.

“Produciamo Stagioni Teatrali autofinanziandoci grazie al supporto del nostro affezionato pubblico che nei decenni è cresciuto, rinnovando l’interesse e l’apprezzamento per i nostri spettacoli-aggiunge il presidente -. I riconoscimenti non sono mancati anche a livello nazionale, invogliandoci a fare sempre più e sempre meglio”.

Nel Teatro dello Stabile Mascalucia si sono esibiti anche artisti di livello nazionale come Mario Incudine e Vincenzo Spampinato. È stata da essere sempre favorita ed incentivata la collaborazione con artisti locali e non, nell’ottica di dare al proprio pubblico un’offerta culturale sempre eterogenea e di largo respiro. Da alcuni anni sono attivi i laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti finalizzati a sperimentare le modalità espressive, emotive e relazionali nuove attraverso l’arte del teatro, mettendo al servizio dell’associazione le competenze professionali ed umane degli organizzatori.

«Tutto quello che è stato creato in questi decenni rischia di perdersi- conclude Rita Re – per questo abbiamo creato una raccolta fondi su internet per aiutarci a non perdere tutto quello che noi e chi prima di noi, con passione e impegno, ha fatto per questa associazione che è casa e rifugio di tanti, che è luce in questi anni così bui».