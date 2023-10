A Palermo, la nona edizione del Festival del tatuaggio riunisce i tattoo artist nazionali e internazionali più in voga del momento e un pubblico fervente. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del mondo dei tattoo ma anche per chi sta semplicemente pensando di entrare a farne parte.

La Palermo Tattoo Convention ritorna ai Cantieri Culturali della Zisa, dal 3 al 5 novembre. Quest’anno, ospiti oltre cento tatuatori intenti a presentare le novità legate ai generi e alle diverse scuole stilistiche del tatuaggio. Un mestiere appassionante che, nel corso del tempo, sta diventando una forma d’arte sempre più attrattiva.

Insieme agli oltre cento tattoo artist e tattoo model ci saranno anche spettacoli dal vivo, musica, dj set, mostre e opere live di street art. L’evento ha tutte le carte in regola per riconfermarsi come il più importante di settore nel sud Italia. Presente a Palermo dal 2014, il Festival nel corso degli anni ha coinvolto i più noti artisti del mondo del tatuaggio: innovatori, celebrità e miti del tatuaggio.

Lo spazio esterno sarà animato da performance di burlesque, show di tattoo models, dj set, graffiti e spettacoli musicali. Il tutto senza distogliere lo sguardo dalle attese premiazioni degli artisti vincitori. Quest’anno i giudici d’eccezione saranno Max Ferrigno (artista) ed Ester Cardella (illustratrice). Le precedenti edizioni hanno accolto oltre 25mila visitatori e appassionati da tutta la Sicilia: in otto anni sono stati realizzati oltre 5.000 tatuaggi.

Ogni tatuatore disporrà di uno stand personale per consentire ai visitatori di prenotare e realizzare il loro tatuaggio in tutta sicurezza. L’evento ricoprirà l’intero fine settimana dal 3 al 5 novembre, dalle 11 a mezzanotte. L’ingresso è riservato esclusivamente ai possessori di biglietto, acquistabile al botteghino. I prezzi variano: giornaliero 10 euro; due giorni (sabato e domenica) 17 euro ; abbonamento tre giorni 25 euro.