Un capannone va a fuoco a Belpasso, ignote le cause

Un capannone a Belpasso va a fuoco, ancora ignote le cause.

Stamane divampano le fiamme all’interno di un capannone sito in località Altarello, nel Comune di Belpasso. All’interno si trovavano fieno e masserizie varie. Sul posto la squadra delle Fiamme Rosse di Paternò ha spento l’incendio con un’autobotte di rincalzo, un’autoscala e un automezzo di supporto logistico dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Non sono stati riferiti o accertati danni a persone ne danni significativi alla struttura. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

G.G.