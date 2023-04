Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi, in programma il prossimo 17 aprile, ci sarà anche l’ex rugbista catanese, Andrea Lo Cicero.

Giunto alla sua 17esima edizione, il reality di Canale 5, vedrà al timone Ilary Blasi con un cast variegato cast di concorrenti che si sta definendo nelle ultime ore. Insieme alla coppia di opinionisti composta da Vladimir Luxuria (per la seconda volta nel ruolo), e alla new entry Enrico Papi al posto di Nicola Savino, ci sarà sempre in Honduras Alvin che si collegherà come inviato.

Questa la lista dei concorrenti dell’edizione 2023: Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore in gara insieme al compagno Simone Antolini; Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici ; Marco Predolin, conduttore tv; Christopher Leoni, attore e modello brasiliano; Cristina Scuccia, ex suora e cantante; Claudia Motta, modella; Andrea Lo Cicero, ex rugbista: Gian Maria Sainato, blog; Pamela Camassa, attrice; Corinne Clery, conduttrice e attrice; Nathaly Caldonazzo, attrice e Fiore Argento, attrice e figlia di Dario Argento.