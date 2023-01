Festività dell’Epifania solidale per la federazione Ugl Comunicazioni di Catania che, anche quest’anno, ha voluto dedicare un pensiero ai più bisognosi.

Una delegazione di dirigenti sindacali e iscritti di Poste italiane, unita dal motto “Sporchiamoci le mani”, si è ritrovata ieri mattina nei locali della Caritas diocesana per contribuire, insieme ai volontari presenti, a preparare i pasti per i numerosi ospiti che fruiscono del servizio.

Prima di Natale la Ugl Comunicazioni aveva già provveduto a consegnare all’Help center 150 kg di pasta e 15 kg di tonno in scatola, esprimendo il desiderio di potere trascorrere il pranzo della “Befana” insieme al gruppo della Caritas ed agli scout, per stare sempre vicini a chi ha bisogno di un sorriso e di un gesto di attenzione, soprattutto in queste giornate di festa.

“Tra tutte le esperienze, che in questi anni abbiamo vissuto, quella alla Caritas etnea è stata molto toccante e particolarmente formativa – dichiara il segretario provinciale Simone Summa. Come federazione abbiamo voluto fortemente intraprendere questo percorso sociale, nella convinzione che l’organizzazione sindacale debba guardare anche oltre le proprie finalità, aprendosi alla società ed al quotidiano. E in questo caso, ci siamo oltretutto trovati di fronte lavoratori che purtroppo, in questo tempo, non riescono più a vivere una vita dignitosa ed hanno necessità di assistenza. Vogliamo ringraziare il direttore don Piero Galvano ed il suo vice Salvo Pappalardo, nonché tutti i volontari, per averci accolto e regalato questa bella possibilità che, come è stato concordato, ripeteremo ad aprile allargandola a chiunque volesse unirsi a noi.”

Alle parole del segretario della Ugl Comunicazioni Catania si associa anche il vice Giovanni Gulizia che aggiunge: “Dopo la speciale iniziativa dello scorso anno nella “Città dei ragazzi” di Caltagirone, ci siamo preoccupati di voler proseguire nel solco della donazione di beni di prima necessità ai meno fortunati, programmando in vista del Natale questa attività benefica, avvalendoci ulteriormente del contributo fattivo del nostro segretario regionale Giuseppe Arancio e della preziosa collaborazione dei dirigenti provinciali Angelo Brigante, Antonio Cappellano, Ida Scollo, Luigi La Rosa ed Emanuele Morfino.”

Intanto, al segretario provinciale della federazione Summa, sono arrivati complimenti per l’organizzazione anche dal segretario territoriale Giovanni Musumeci, a nome della Ugl di Catania, che ha avuto modo di sottolineare come il sindacato è prima di tutto attenzione verso gli ultimi, perché nessuno deve essere lasciato indietro.