Quel misterioso “sigaro” nel cielo d’Italia: UFO o fenomeno spaziale?

Numerose segnalazioni nelle ultime ore da diverse zone del Paese. L’oggetto, luminoso e dalla forma allungata, ha alimentato il dibattito sui social. Tra le ipotesi più concrete quella di un fenomeno legato ai satelliti Starlink. Ma, per ora, nessuna spiegazione può essere considerata definitiva.

Un punto luminoso, una forma allungata e un movimento apparentemente regolare. È bastato questo per riaccendere in tutta Italia la curiosità verso gli oggetti volanti non identificati.

Negli ultimi giorni numerosi cittadini hanno raccontato di aver osservato nei cieli italiani quello che è stato descritto come un oggetto “sigariforme”, visibile per alcuni minuti e particolarmente evidente nelle ore serali. Fotografie e video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social network, accompagnati dalla domanda che inevitabilmente torna ogni volta che qualcosa di insolito appare nel cielo: che cosa abbiamo visto?

L’avvistamento che ha fatto discutere

Una delle testimonianze più recenti arriva da Milano. La sera del 4 agosto, intorno alle 21.45, un osservatore ha ripreso un oggetto luminoso dalla forma allungata e ha successivamente condiviso il filmato online. Secondo la sua testimonianza, nel giro di pochi minuti sono arrivate numerose segnalazioni da diverse zone d’Italia e anche dall’estero.

Il fenomeno ha immediatamente alimentato due interpretazioni contrapposte. Da una parte c’è chi parla di un possibile UFO, inteso nel senso letterale di oggetto volante non identificato. Dall’altra, c’è chi invita alla prudenza e suggerisce di cercare una spiegazione astronomica o aerospaziale.

Ed è proprio quest’ultima strada che, al momento, sembra meritare particolare attenzione.

L’ipotesi Starlink

Tra le spiegazioni maggiormente discusse c’è infatti quella relativa ai satelliti Starlink, la costellazione realizzata da SpaceX per fornire servizi di connessione internet attraverso una rete di satelliti in orbita terrestre bassa.

La comparsa di oggetti luminosi in formazione o di particolari fenomeni associati ai lanci spaziali può facilmente generare immagini insolite per chi osserva il cielo senza strumenti astronomici.

Un episodio analogo si era verificato alla fine di luglio in Sicilia, quando a Scoglitti, nel Ragusano, era stato ripreso un grande oggetto luminoso. In quel caso, il Centro meteorologico siciliano aveva indicato come probabile spiegazione il passaggio del razzo vettore collegato a un lancio Starlink effettuato da SpaceX dalla Florida.

Anche per gli avvistamenti dei primi giorni di agosto, dunque, l’ipotesi di un fenomeno collegato alle attività spaziali appare plausibile. Ma plausibile non significa dimostrata.

UFO non significa necessariamente alieni

È un punto importante, soprattutto quando immagini e video diventano virali.

La definizione di UFO, o in italiano OVNI, indica semplicemente un oggetto volante non identificato. Non significa automaticamente astronave extraterrestre.

In Italia l’Aeronautica Militare raccoglie ufficialmente le segnalazioni di fenomeni di questo tipo attraverso il Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. Le segnalazioni vengono sottoposte ad accertamenti per verificare se possano essere ricondotte ad attività umane, fenomeni naturali o altri eventi conosciuti. Soltanto quando non viene individuata una spiegazione tecnica o naturale, l’episodio rimane classificato come avvistamento di oggetto volante non identificato.

È quindi possibile parlare di UFO senza parlare necessariamente di extraterrestri.

Il ruolo dei social

A rendere il fenomeno particolarmente evidente è anche la velocità con cui oggi una testimonianza può trasformarsi in una notizia virale.

Un video pubblicato da un singolo cittadino può essere condiviso migliaia di volte nel giro di poche ore, raggiungendo persone che hanno osservato lo stesso fenomeno da luoghi differenti. Questo permette di raccogliere rapidamente testimonianze preziose, ma presenta anche un rischio: immagini diverse possono essere associate allo stesso evento senza che esista una reale correlazione.

Inoltre, fotografie realizzate con smartphone, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, possono modificare notevolmente l’aspetto apparente di un punto luminoso.

Per questo, prima di parlare di “astronave” o di fenomeno inspiegabile, sarebbe necessario confrontare orario, posizione, traiettoria, condizioni atmosferiche e dati relativi al traffico aereo e spaziale.

Il mistero resta, ma la prudenza è d’obbligo

Quello che sappiamo, per ora, è che numerose persone hanno riferito di aver visto oggetti luminosi e allungati nei cieli italiani e che alcune testimonianze sono state accompagnate da immagini e video. Non abbiamo invece, al momento, una prova che consenta di stabilire che si tratti di un velivolo di origine extraterrestre.

La spiegazione legata alle attività spaziali, compresi i satelliti Starlink o elementi associati ai loro lanci, rimane una delle ipotesi da considerare seriamente.

Il cielo, del resto, è diventato negli ultimi anni molto più affollato: satelliti, razzi, rientri atmosferici e altri oggetti artificiali possono produrre fenomeni spettacolari e facilmente scambiabili per qualcosa di completamente sconosciuto.

Per il momento, quindi, la domanda resta aperta.

UFO? Forse, nel senso più rigoroso del termine. Alieni? Nessuna prova lo dimostra.

E mentre gli esperti cercano una spiegazione, milioni di occhi continuano a guardare verso l’alto. Perché, a volte, il confine tra ciò che conosciamo e ciò che ancora non sappiamo spiegare può essere racchiuso in una semplice luce che attraversa il cielo.