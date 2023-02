Re Burlone torna a portare allegria e sorrisi a Biancavilla con il Carnevale 2023 che aprirà ufficialmente i battenti giovedì 16 febbraio con una sfilate di ballerine brasiliane.

Nell’aula consiliare del comune la presentazione ufficiale della kermesse, alla presenza del sindaco Antonio Bonanno e dell’assessore Salvo Di Marzo che hanno illustrato i dettagli del programma.

Con loro in prima fila anche gli assessori Vincenzo Mignemi ed Enza Cantarella, i consiglieri comunali, Rosanna Bonanno e Martina Salvà, ex presidente del consiglio comunale e Diego Caltabiano e Ornella La Rosa, che condurranno la serata di sabato 18 febbraio con i comici “I Falsi d’Autore”.

«Questo è il carnevale della ripartenza post emergenza sanitaria da Covid-19 – dichiara il sindaco Bonanno – ed è per questo che è il carnevale di tutta i biancavillesi che finalmente possono ritornare ad abbracciarsi e a stare insieme. Abbiamo lavorato a un programma variegato avendo cura di privilegiare soprattutto i bambini. Per questo abbiamo coinvolto tutte le scuole cittadine».

Piazza Roma si tingerà di colore tra maschere, sfilate, coriandoli e tre carri allegorici, realizzati dagli artigiani locali, che in appena due mesi, lavorando con passione e dedizione, sono riusciti a realizzare dei capolavori d’arte, handmade.

Biancavilla tra l’altro è tra i pochi comune dell’hinterland ad avere la presenza dei carri.

«Il ricco programma della manifestazione – spiega l’assessore Salvo Di Marzo – è frutto di un lavoro di squadra, a partire dall’importante aiuto economico che ci hanno garantito decine e decine di aziende locali».

Nei giorni di festa, dentro il tendone di Piazza Roma si svolgerà il Carnevale dei Bambini e una serie di ‘dolci’ appuntamenti in collaborazione con Ristoworld e con l’Istituto Alberghiero Ipssat ‘Rocco Chinnici’, sede di S. M. di Licodia.

All’incontro presenti anche i maestri artigiani e alcuni dei responsabili dei gruppi in maschera che parteciperanno alla festa.

Il programma

Si parte giovedì, 16 febbraio, con la sfilata delle ballerine brasiliane, a cui seguirà la lunga parata dei gruppi in maschera e dei carri allegorici e poi i “Dolci di Carnevale”, con la conduzione di Salvo Galvagno e Sara Putrino. Il tutto a ritmo della samba do Brasil.

Sabato 18, grande festa in piazza Roma, con la tanto attesa e riconfermata tradizione della “Torta di Carnevale”, sapientemente realizzata dagli chef di Ristoworld. E poi tutti ia ballare con esisbizioni di danza e taekwondo e la sera sul palco riflettori puntati sullo spettacolo “Falsi D’Autore”, con la conduzione di Diego Caltabiano e Ornella La Rosa.

Domenica 19, spazio ai più piccini con il “Carnevale dei Bambini” e le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. E poi tutti a ballare con i Tik Toker e ballerini made in Sicily, da miliorni di visualizzazioni, Joey e Rina, alla ribalta nazionale e non solo, per il video realizzato con Annalisa, e che ha decretato la loro fama sui social network.

Martedì 21, gran finale con le sfilate dei gruppi in maschera e dei carri allegorici. La sera invece si ballerà con le Bonitas e Cecilia Gale e Sannyj J dj, e poi la chiusura sarà affidata al rapper Shade, l’autore del brano ‘Bene ma non benissimo’ con decine di milioni di visualizzazioni su You Tube.