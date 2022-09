Il viaggio elettorale di Giuseppe Conte in Sicilia sta per volgere al termine. Il leader del Movimento 5 Stelle si trova attualmente a Caltanissetta dove lo attende il secondo appuntamento della giornata. Successivamente sarà ad Agrigento e Trapani fino alla tappa finale, Palermo dove alle ore 22:00 si terrà il comizio.

“Stasera i nostri voti sono qui”

In questi giorni, però, la presenza dell’ex premier ha scatenato gli animi nella prima tappa del tour di tre giorni ossia Catania. Conte ha infiammato Piazza Palestro davanti a cinquecento persone rivolgendosi alla fetta di elettorale più “popolare” seguendo coerentemente la linea del partito pentastellato.

«Stasera i nostri voti sono qui», ha urlato alla folla Giuseppe Conte. Proprio qui, tra l’odore delle polpette di cavallo e il segno dei concerti dei cantanti neomelodici. Proprio qui tra i catanesi che urlano «Grazie Presidente», anche se il leader del M5S ormai presidente non lo è più da tempo, ma al catanese medio delle cariche istituzionali è sempre importanto poco.

«Abbiamo realizzato l’80 per cento del programma elettorale con cui ci siamo presentati nel 2018 alle politiche. Ci avevano detto che erano promesse al vento, ma le abbiamo mantenute quasi tutte – afferma Conte – . Dobbiamo portare il salario minimo in Italia a 9 euro lordi l’ora, stop al precariato. La regola deve essere un contratto a tempo inderminato, e non come adesso che concludi contratti di un solo giorno o di massimo 30 giorni e vuoi portarli a vita così. Un lavoratore o una lavoratrice che progetto di vita può costruire così?».

Dopo aver attirato a sè l’attenzione dei catanesi in un luogo così significativo come “Il Fortino”, il leader del M5S non ha resistito alle lusinghe della movida. “Paparazzato” tra i locali di Piazza dell’Indirizzo sotto il tetto di ombrellini multicolor, Conte si è concesso una cena tutta catanese in compagnia di Nuccio Di Paola, candidato alla presidenza della Regione con il partito pentastellato, mentre la folla urlava “Presidente” come se ci trovassimo allo stadio Massimino.

La presenza di Giuseppe Conte, ex premier che abbiamo imparato ad apprezzare dietro lo schermo della televisione nel periodo della pandemia, in uno dei luoghi simbolo della movida catanese ha suscitato l’ilarità del catanese “lisciu” che non ha perso tempo a dedicargli video su Tik Tok ( dove peraltro Conte è molto attivo) e meme che descrivono un “Conte alticcio” in preda agli istinti più primordiali annebbiato dall’alcol che a Catania non manca mai.

VIDEO