Tumore al seno, i test genetici individuano le pazienti a maggior rischio di recidiva

Uno studio dell’Istituto Europeo di Oncologia da poco prodotto sulla rivista scientifica Jama Network Open, dimostra che le donne con tumore lobulare invasivo al seno le quali presentano una mutazione genetica ereditaria predisponente per tumore mammario, possono avere una prognosi peggiore e richiedono quindi terapie mirate e controlli più intensivi.

Il carcinoma lobulare invasivo (ILC) rappresenta il secondo sottotipo istologico più comune di cancro al seno dopo quello duttale, eppure il suo quadro genomico e le implicazioni cliniche rimangono ancora poco definiti. Lo studio, chiamato LobularCard, ha avuto come obiettivo quello di comprendere se la predisposizione genetica – vale a dire la presenza nel DNA delle pazienti di mutazioni germinali ereditarie – ha un valore prognostico e può quindi aiutare a migliorare la valutazione del rischio di ripresa di malattia dopo la chirurgia, per una gestione clinica più efficace e personalizzata. LobularCard è lo studio che ha analizzato il maggior numero di geni al mondo in una popolazione di pazienti con tumore lobulare.

LobularCard ha sottoposto oltre 400 donne con tumore lobulare a test genetico, utilizzando un pannello multigenico di 113 geni, basato sulla tecnologia Next-Generation Sequencing (NGS). I risultati hanno mostrato che nel sottogruppo di pazienti portatrici di mutazioni a carico dei geni predisponenti per tumore mammario (pari al 4.8% delle partecipanti) il tasso di ripresa di malattia era significativamente più alto: le pazienti libere da malattia dopo 5 anni dall’intervento erano il 62% nel gruppo con predisposizione genetica, rispetto al 92% di quello senza aumentato rischio genetico.

Lo studio LobularCard ci offre una importante indicazione clinica che va nella direzione dell’oncologia di precisione: è fondamentale sottoporre a test genetico tutte le pazienti con tumore lobulare invasivo per identificare il sottogruppo a maggior rischio e proteggerlo con programmi di controllo speciali e con terapie mirate.

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