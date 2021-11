Incidente o omicidio? È giallo sulla morte di Aldo Pizzorno. L’uomo è stato rinvenuto senza vita al Lido dei Ciclopi di Aci Castello lo scorso 27 luglio.

Aldo Pizzorno, 50 anni, un uomo di corporatura robusta, alto, sportivo e quindi atletico. Originario di Avellino e residente da parecchio tempo ad Aci Castello, è lui il protagonista di questa vicenda che potrebbe sfiorare la tragedia. Al ritrovamento del suo corpo la notizia fu diffusa con l’accezione che si trattasse di un semplice incidente. Parlando con l’avvocato che segue il caso, Giovanni Trapani, si scopre però che sin da subito non c’era chiarezza sul tremendo episodio.

Il penalista Trapani, nella categoria da 30 anni, ha immediatamente anteposto il segreto d’indagine sul caso, dichiarando pertanto di non poter rivelare informazioni sulla questione. Tuttavia ci conferma che lo spiacevole avvenimento, dapprima mediaticamente nascosto, ha destato subito l’incertezza sui fatti.

Si disse che si era trattato solo di una disgrazia. L’uomo, secondo un primo rilievo, sembrava essere caduto mentre tentava di oltrepassare una ringhiera nei pressi del passaggio pedonale del lido che in quel momento era chiuso. Ma i parenti, non convinti, hanno repentinamente voluto che si investigasse su questa morte.

Sono parecchi i motivi per i quali non si crede che Aldo sia semplicemente scivolato o caduto nello scavalcare. In primis le ferite da lui riportate. Secondo l’analisi forense le ferite riportate da Aldo sono “trauma cranico e rottura del rachide cervicale”. E Aldo era un uomo allenato, giovane, di una costituzione piuttosto forte, possente. Le probabilità che sia caduto nel tentativo di scavalcare, sono veramente molto remote. E se così fosse stato, non sarebbero state quelle le ferite che il suo corpo avrebbe dovuto riportare. Ed anche ammesso che fosse scivolato, sarebbe stato impossibile che scavalcando quella ringhiera si fosse ferito in questo modo. Ci sono dunque diversi conti che fanno veramente fatica a tornare. Discrepanze che lasciano tutto in dubbio.

E ancora, Aldo conosceva la zona, perché avrebbe dovuto scavalcare? A destare sospetti anche il fatto che la vicenda ha avuto risvolti in mattinata. Dunque la caduta non si potrebbe neanche addebitare alla poca visibilità per la mancanza di luce o per la presenza del buio della notte.

Del resto Aldo, solito frequentarne i dintorni, conosceva piuttosto bene i luoghi ed era a conoscenza dell’esistenza di un varco aperto a poca distanza dal punto in cui sarebbe poi andato incontro ad un destinato che chissà se era a lui destinato.

Il suo decesso potrebbe essere posto in un arco temporale che si aggira tra le 07:50, orario del suo ultimo accesso su whatsapp, e le 08:45, orario in cui è stato trovato il suo corpo.

Girano attorno al caso un quantitativo innumerevole di domande.